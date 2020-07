Franz Burda, marito Aenne Burda/ Rimase conquistato dal suo sguardo solare e radioso

Franz Burda entra nella vita della moglie Aenne Burda negli anni Trenta: lui, stampatore ed editore, figlio dell’omonimo fondatore della società di stampa, rimarrà catturato dal suo sguardo solare e radioso. I due si sposano infatti l’anno successivo, nel ’31, per poi dare alla luce tre figli: Franz, Frieder e Hubert. Nonostante la crescita della famiglia, la coppia inizia anche a collaborare a livello lavorativo, concentrandosi sull’espansione dell’attività del patriarca in riviste femminili. Burda viene autorizzato a pubblicare di nuovo solo a metà degli anni Quaranta, dopo un periodo trascorso a stampare mappe per militari e a sfruttare i suoi contatti a favore dei Nazisti, scrive Andreas Lorcher nel suo Antisemitismus in der öffentlichen Debatte der späten fünfziger Jahre. Mikrohistorische Studie und Diskursanalyse des Falls Zind. Burda inizia così a stampare francobolli e libri di scuola per gli occupazionisti francesi, ma nel ’48 si oppone alla volontà di molti ufficiali per pubblicare la rivista Das Ufer, che precederà la successiva rivista popolare Bunte. In particolare verrà aiutato dall’ufficiale e amico Raymond Schmittlein, capo stampa della zona, che organizzerà il rilascio di una licenza a favore di una prestanome.

Franz Burda, marito Aenne Burda: ecco come l’ha cambiata

Franz Burda riuscirà a cambiare in modo radicale la vita della moglie Aenne Burda. L’erede della tipografia tedesca infatti realizzerà con lei un sogno d’amore e lavorativo di grande successo. I due trasmetteranno poi la stessa passione per l’editoria ai tre figli nati dal loro amore, che erediteranno l’impero di Franz alla sua morte. Oggi, mercoledì 1 luglio 2020, Canale 5 trasmetterà la miniserie tedesca Aenne Burda – La donna del Miracolo Economico, in cui si parlerà anche del suo rapporto con il marito. La trama non racconterà del loro primo incontro, ma di quanto avvenuto alla fine degli anni Quaranta. Aenne infatti scoprirà che Franz ha una doppia vita e che ha un’altra figlia, nata dalla sua relazione extra-coniugale con l’ex segretaria. Tutto questo però non la spingerà a prendere le distanze dal ricco imprenditore, anzi. I due rimarranno assieme nonostante tutto, complice l’atmosfera rigida di una Germania ancora immersa negli anni del Dopoguerra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA