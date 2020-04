Fred the Godson, morto amico di Gue Pequeno per Coronavirus/ Il rapper aveva 35 anni

Pubblicità

Fred the Godson, rapper newyorchese di 35 anni, è morto. Frederick Thomas, questo il nome dell’artista del South Bronx, era ricoverato da oltre due settimane in un ospedale di New York ma è stato infine stroncato dal Coronavirus. Dopo essere stato contagiato, il rapper è infatti apparso in gravi condizioni, cosa che ha mandato in allarme amici e persone a lui care. Lo scorso 6 aprile Fred the Godson ha annunciato di contratto il coronavirus e di essere stato poi ricoverato in ospedale, con tanto di respiratore polmonare a causa della sua asma. Tuttavia a portarlo alla morte non sarebbero state queste difficoltà, bensì alcune complicanze renali dovute al diffondersi del virus. Solo una settimana fa, il rapper ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale è apparso con tanto di mascherina dell’ossigeno.

Fred the Godson, l’addio di Gue Pequeno e Dj Self

Proprio con quella foto, Fred the Godson ha mostrato a tutti le sue condizioni di salute, anche perché ha affiancato una didascalia piuttosto forte: “Sono qui con questo Covid-19 di m…a! Per favore, prega per me!!!”. Poi, purtroppo, la morte improvvisa. La notizia è stata resa ufficiale dal collega Dj Self, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Eri amato … non ho mai sentito nulla di brutto su di te RIP Fred. Dormi bene, fratello mio”. Anche Gué Pequeno, che vive e lavora a Miami ed era molto amico di Fred, ha manifestato il dolore per la sua scomparsa con una foto ricordo su Instagram e il simbolo di un cuore spezzato con tanto di tag all’amico purtroppo scomparso a causa del terribile Covid-19.



