Fresi e Benvenuti, sasso da cavalcavia colpisce auto degli attori/ Vettura distrutta

Grande paura per Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti: i due attori sono stati colpiti da una pietra caduta – o lanciata – sull’auto con la quale stavano viaggiando in autostrada, nei pressi di Avezzano (provincia dell’Aquila). Come riportano i colleghi di Leggo, il masso è precipitato da un cavalcavia ed ha distrutto il parabrezza. Fortunatamente, i due artisti non hanno riportato ferite: entrambi sono illesi, ma è stato sicuramente un grosso spavento. Il parabrezza dell’automobile ha attutito l’impatto della pietra, che ha mandato in frantumi il vetro: sia Fresi che Benvenuti sono stati investiti dai pezzi di vetro ma non hanno riportato lesioni di alcun tipo. Un incidente che poteva comportare conseguenze degne di nota, ma entrambi stanno bene.

FRESI E BENVENUTI, AUTO COLPITA DA PIETRA CADUTA (O LANCIATA) DA CAVALCAVIA

Leggo riporta che alla guida della vettura c’era Stefano Fresi ed i due attori erano in direzione Roma sull’A25, che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti. Fresi e Benvenuti erano reduci dallo spettacolo Don Chisci@tte – spettacolo di Nunzio Caponio liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes – andato in scena a Gessopalena, nella provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, la macchina è stata centrata dalla pietra, che è penetrata all’interno dell’abitacolo dopo aver sfondato il parabrezza anteriore: i due attori sono riusciti comunque a raggiungere la stazione di servizio di Montevelino Nord, nel comune di Magliano dei Marsi (L’Aquila). Per il momento i due interpreti non hanno rilasciato commenti sull’accaduto, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

