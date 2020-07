Fulco Ruffo di Calabria e Concita Borrelli/ “Il nostro cane in amore è come…”

Il Principe Fulco Ruffo di Calabria e Concita Borrelli, insieme al loro amato cara Raz, sono stati gli ospiti dello rubrica “Gli amici di Ugo” dedicata agli animali all’interno della trasmissione Io e Te. In collegamento dalla loro casa, la coppia racconta il proprio rapporto con il loro amato cane spiegando l’enorme responsabilità che ci si deve assumere quando si decide di adottare un cane. “Io vengo da una famiglia numerosa e abbiamo sofferto la paura che nostro padre aveva per i cani. Ogni tanto si presentava a casa con un pastore tedesco, un barboncino. Il tempo di tre giorni e poi il cane non lo vedavamo più perchè lui da piccolo era stato morso da un cane e non riusciva a superare questa paure. Io e le mie sorelle siamo state tutte cresciute con questa paura che ora abbiamo superato”, afferma Concita.

FULCO RUFFO DI CALABRIA E CONCITA BORRELLI, SIPARIETTO A IO A TE

Convivenco con Fulco Ruffo di Calabria e il suo cane, Concita Borrelli ha imparato tantissimo ad amare i cani, ma anche capito quanto sia impegnativo vivere con un cane. “I cani non sono giocattoli, sono delicati fisicamente, vogliono amore, vogliono coccole. L’abbrandono li strazia, vogliono denaro perchè i cani hanno bisogno di cure, devono mangiare bene, non puoi dare al cane la prima cosa che capita in un supermercato. Con i cani non si scherza”, spiega la Borrelli. Fulco Ruffo di Calabria, poi, svela di avere un cane che non ama la vita di coppia. “E’ autosufficiente sentimentalmente”, afferma Fulco di Calabria. “Come il padrone“, ha aggiunto Concita Borrelli.



