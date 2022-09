Fulvio Risuleo, regista e fumettista/ A Venezia con il film “Notte fantasma”

Fulvio Risuleo, chi è il giovane regista romano

Fulvio Risuleo è in gara alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Orizzonti Extra con il suo nuovo film “Notte Fantasma” con Edoardo Pesce e il giovane esordiente Yothin Clavenzani. Regista e fumettista, Risuleo è nato a Roma nel 1991. Si è diploma in regia al CSC nel 2013: il corto di diploma “Lievito madre” ha vinto il terzo premio alla sezione Cinèfoundation del Festival di Cannes. Nel 2014 ha realizzato “Reportage Bizarre”, un progetto nato per il web e girato a Parigi, e nel 2015 con corto successivo “Varicella” si è aggiudicato il premio alla Semaine de la Critique sempre al Festival di Cannes. Nel 2017 ha realizzato il suo primo lungometraggio “Guarda in alto” a cui fa seguito “Il colpo del cane”, con Edoardo Pesce, nel 2019. Nello stesso anno ha realizzato la prima serie web interattiva italiana “Il caso Ziqqurat”, un giallo in otto puntate. In primavera ha trionfato alla XVII edizione di Cortinametraggio con il corto “L’uomo materasso”.

Fulvio Risuleo, regista e fumettista

Fulvio Risuleo è anche un fumettista. È autore di quattro libri di fumetti: Pixel (2016), L’idra indecisa (2018), Sniff (2019) e Passatempo (2020). “Ho iniziato da bambino a fare fumetti e piccoli cortometraggi. Disegnare, scrivere storie e dirigere film è quello che faccio ancora adesso. Ogni giorno mi vengono delle idee, alcune crescono, si evolvono, cambiano… Che mi piaccia o no, sono assalito dalle idee e l’unico modo per scacciarle è renderle qualcosa di reale”, ha raccontato ad Artribune. Il film “Notte Fantasma”, presentato oggi mercoledì 7 settembre nella sezione Orizzonti Extra al Festival di Venezia, è stato girato tutto di notte ad agosto dello scorso anno: “Credo sia un ulteriore conferma del talento di Fulvio Risuleo e un fantastico esordio per Yothin Clavenzani. Spero vi piacerà”, ha scritto Edoardo Pesce su Instagram.

