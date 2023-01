Fumi Kaneko, chi è/ Ballerina giapponese “principal” del Royal Ballet di Londra

Fumi Kaneko, chi è la ballerina giapponese

Dopo il successo degli anni scorsi, Danza con Me di Roberto Bolle si appresta ad aprire il nuovo anno. Super ospite sarà la bravissima ballerina giapponese Fumi Kaneko. Entrata a far parte della Royal Ballet di Londra durante la stagione 2010-2011, Fumi Kaneko è la Prima Ballerina della compagnia. Tra le sue performance d’eccellenza, spicca quello della Principessa Aurora nella Bella addormentata nel bosco, ma Fumi Kaneko vanta anche quello della Fata Confetto ne Lo Schiaccianoci, passando per Romeo e Giulietta e Il lago dei cigni.

Proprio quest’ultima opera, la scorsa estate, Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov, hanno deliziato il pubblico di Roberto Bolle & Friends. Attualmente invece, la Kaneko è nuovamente in scena nei panni della Fata Confetto con la compagnia del Royal Ballett di Londra.

Fumi Kaneko ospite di Roberto Bolle a Danza con me

Fumi Kaneko accompagnerà Roberto Bolle in sensazionali coreografie, anche nell’imminente show di gennaio. Qui, sulle sublimi musiche del novecentesco compositore russo Sergei Vasilyevich Rachmanikov, i due ballerini si esibiranno nel celebre passo a due tratto dal repertorio classico di Asaf Messerer, Spring Waters. Inoltre, i du ballerini, assieme a 8 allieve dell’Accademia della Scala di Milano, ci delizieranno anche con un’altra opera della tradizione russa, Diana e Atteone, coreografato dalla regina delle variazioni, Agrippina Vaganova. Non solo.

Oltre a queste bellissime performance, utilizzando rivoluzionarie tecnologie, tutto ciò sarà proiettato nel metaverso. In poche parole, gli Avatar, ossia gli alter-ego digitali, entrano a far parte del programma RAI, Danza con Me, con risultati davvero sorprendenti. Per la prima volta al mondo dunque, grazie alla direzione grafica di Cristina Redini e Luca Bona, Danza con Me sarà simbolo di un’esperienza di ballo davvero totalizzante.

