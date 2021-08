Funerali Giuseppe De Donno/ Oggi l’ultimo saluto al medico suicida in quel di Mantova

Si terranno nella giornata di oggi i funerali di Giuseppe De Donno, il 54enne pneumologo primo a sperimentare la cura con il plasma sui malati di covid. L’appuntamento è fissato nelle prossime ore presso la basilica di Sant’Andrea di Modena, la città dove lo stesso Giuseppe De Donno era nato. In realtà il camice bianco era originario del vicino paese di Eremo di Curtatone, lo stesso dove è stato trovato senza vita e dove ieri è stata allestita la camera ardente presso la sala consiliare del Comune.

Una folla composta, come ricorda Il Giornale, ha presenziato nelle scorse ore per omaggiare lo scomparso medico, da mesi in prima fila nella lotta al covid, e oggi sono attesi numerosi per l’ultimo saluto, tenendo conto anche della forte eco che ha avuto la notizia del suo decesso. L’appello dei suoi cari è però quello di restare in silenzio e rispettare la privacy e il dolore della famiglia: «In questo drammatico momento – scrivono i parenti attraverso una lettera pubblicata su Facebook – il silenzio sarebbe la forma più grande di rispetto e di amore per lui e tutti i suoi cari. Vi ringraziamo per tutto l’amore che viene dimostrato, ma ci sono situazioni private che non possono e non devono essere strumentalizzate».

FUNERALI GIUSEPPE DE DONNO OGGI A MANTOVA: LA FAMIGLIA CONTRO I NO VAX

I famigliari proseguono: «Giuseppe De Donno era un medico che amava la sua professione fino in fondo e che non ha mai rinnegato la scienza. Un medico stimato ed apprezzato per aver dato tutto se stesso per il bene della comunità. Era una persona gentile, con una parola di conforto al momento giusto in ogni occasione per ognuno di noi».

Quindi un accenno con un pizzico di polemica a quanto emerso in questi giorni: «Chi lo conosce realmente sa che nulla di ciò che in questi tristi giorni stiamo leggendo su web, social, quotidiani e striscioni appesi per la città lo rappresentano». Un chiaro riferimento al popolo no-vax che ha puntato il dito nei confronti dello stesso Giuseppe De Donno da quando è deceduto, ma secondo Il Giornale, “sarebbe giusto, per onore alla verità, estenderlo anche alla fazione opposta: cioè camici bianchi, giornalisti e blogger travestiti da opinionisti che De Donno lo hanno ridicolizzato ingiustamente”.

