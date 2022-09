Funerali Regina Elisabetta II, diretta streaming video/ Programma cerimonia funebre, ospiti e tappe

Funerali Regina Elisabetta II, come si svolgerà la cerimonia funebre? Le varie tappe

Lunedì 19 settembre si svolgeranno a Londra i funerali della Regina Elisabetta II. Il feretro sarà scortato da una processione guidata da Re Carlo. Le esequie avranno luogo nell’Abbazia di Westminster. A Londra sono già arrivate centinaia di teste coronate, capi di Stato e di governo e alti rappresentanti di istituzioni. A Londra saranno chiusi negozi e uffici. Nella giornata di domani, le porte dell’abbazia di Westminster si apriranno alle 8 di mattina e potranno cominciare a prendere parte le 2000 mila persone invitate. Alle 9 di mattina il Big Ben suonerà i rintocchi in maniera nitida. Alle ore 10.30 la bara della regina verrà trasportata all’Abbazia di Westinster spostata su un carro militare trainato da giovani militari della Marina.

La processione guidata da Re Carlo e dai membri della famiglia reale sarà accompagnata dai militari. I funerali della Regina Elisabetta II saranno presieduti dal decano di Westminster e dall’arcivescovo di Canterbury e saranno trasmessi in diretta nelle diverse televisioni del mondo. Al termine della cerimonia funebre, la ara sarà quindi posta nuovamente sul carro militare, prima che il corteo funebre reale si sposti solennemente attraverso Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, per arrivare a Wellington Arch alle 13:00.

Funerali Regina Elisabetta II, il programma del cerimoniale

La bara della Regina Elisabetta II verrà riportata a Windsor nella sua ultima dimora, la cappella di San George in cui è sepolto anche il Principe Filippo. Inizierà la benedizione finale della salma anche quello in diretta tv, condotto dal Decano di Windsor. Prima dell’ultimo inno, la corona dello Stato imperiale, lo scettro e il globo verranno rimossi dalla bara dal gioielliere della corona. La bara della Regina Elisabetta II verrà calata nella Royal Vault, dove la Regina sarà sepolta accanto a suo marito, il duca di Edimburgo, ai suoi genitori e a sua sorella Margaret.

Alle ore 19.00 il Re Carlo assieme ai familiari più stretti si riuniranno per una cerimonia privata e in quest’occasione il nuovo monarca spargerà terra sulla bara. La bara della Regina è costruita in quercia inglese, rivestita di piombo ed è stata realizzata decenni fa: come da tradizione per i reali, la quercia cresceva nella tenuta di Sandringham. La bara è stata realizzata dalla ditta che ha realizzato il funerale di Churchill, del principe Filippo, della principessa Diana.

Tra gli ospiti regnanti attesi ai funerali Regina Elisabetta II figurano il re Filippo e la regina Matilde del Belgio, il re Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia di Svezia, il re Guglielmo Alessandro e la regina Maxima d’Olanda, il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, i principi di Monaco, Alberto e Charlene. A Londra arriverà anche il padre di Felipe, Juan Carlos, con la moglie Sofia. Ci dovrebbero essere tutti i leader del Commonwealth, a cominciare dal premier australiano Anthony Albanese, la neozelandese Jacinda Ardern e il premier canadese Justin Trudeau.

Ci saranno poi tutti gli altri leader mondiali a cominciare dal presidente Usa, Joe Biden, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, insieme, tra gli altri, al tedesco Frank-Walter Steinmeier e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol e a quello brasiliano Jair Bolsonaro, e per la Turchia potrebbe arrivar e il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu. Vladimir Putin invece non sarà presente ma lui ha fatto sapere di non aver mai valutato l’idea di andare.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente ai funerali Regina Elisabetta II. Non ci sarà invece il Papa: la Santa Sede ha fatto sapere che sarà l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario peri i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, a rappresentare il Pontefice. Il re Carlo III ospiterà i dignitari stasera a Buckingham Palace in un ricevimento. Per seguire i funerali in diretta, in Italia è prevista una programmazione speciale affidata ai maggiori network nazionali.

I funerali della Regina Elisabetta II saranno trasmessi dalle generaliste Rai e Mediaset, dalle reti all news e sui canali del digitale come Real Time. Su Raiuno la trasmissione della cerimonia sarà condotta da Monica Maggioni mentre u Canale 5 lo speciale è stato affidato alla conduzione di Silvia Toffanin. Rete4 seguirà l’evento con un collegamento sul posto a partire dalle ore 11.30.











