Quando sono i funerali Totò Schillaci: Palermo si prepara all’ultimo saluto

L’Italia oggi si è ritrovata a piangere Totò Schillaci, l’ex calciatore di Inter e Juventus è morto dopo aver perso la battaglia con un tumore al colon, che gli aveva causato già diversi problemi di salute negli ultimi anni. Adesso i fan attendono di capire quando saranno celebrati i funerali di Totò Schillaci. L’ex calciatore è morto oggi mercoledì 18 settembre 2024 e Palermo ha già salutato l’ex attaccante protagonista speciale nelle notti magiche di Italia ’90, con la camera ardente allestita già dal tardo pomeriggio di oggi al Renzo Barbera e proseguirà anche nella giornata di domani.

Riguardo ai funerali di Totò Schillaci, per il momento non ci sono novità a riguardo e tutti coloro che hanno amato l’ex calciatore restano in attesa, anche se la data cerchiata in rosso sul calendario è quella di venerdì 20 settembre 2024 sempre in quel di Palermo, città natale del bomber.

Funerali Toto Schillaci venerdì a Palermo? La città si prepara all’ultimo saluto

Dopo la camera ardente allestita nelle scorse ore a Palermo, anche domani i fan potranno riunirsi nella città siciliana per un altro saluto al volto televisivo, ex attaccante di Inter e Juventus, in attesa di capire con certezza quando saranno celebrati i funerali di Totò Schillaci. A strappare alla vita il palermitano è stata una polmonite, risultata fatale, ma le sue condizioni si erano già aggravate nelle ultime settimane quando Totò Schillaci era stato ricoverato in ospedale.

Riguardo alla malattia Totò Schillaci si era espresso così nella sua ultima intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera: “Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l’hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto, ma mi sento bene, vorrei continuare a vivere”.