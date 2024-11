L’amore di Cristiano Malgioglio per Furkan: il colpo di fulmine scoccato in un bazar e poi…

Furkan è il giovane fidanzato turco di Cristiano Malgioglio. Una presenza discreta e misteriosa nella vita privata del cantante, che da qualche anno si dice perdutamente innamorato del ragazzo conosciuto in un bazar in Turchia. Passione e complicità uniscono Cristiano e il suo compagno, elementi in grado di abbattere la distanza e avvicinare cuore e mente. “Sto con un uomo molto intelligente e giovane perché quelli della mia età sono quasi tutti morti”, aveva detto simpaticamente il cantante settantanovenne, che al di là dello scetticismo generale sta vivendo una splendida storia d’amore che ormai viaggia verso il traguardo dei cinque anni.

Cristiano Malgioglio/ Dalla malattia ai grandi successi, la rivelazione choc: "Avevo 5 mesi di vita, poi..."

“Ancora mi sento come una ragazza al primo innamoramento. Abbiamo appena festeggiato il suo quarantesimo compleanno”, ha raccontato l’artista sbottonandosi sull’identità del compagno. Come andranno le cose in futuro non è dato saperlo, ma di certo la coppia ha intenzioni serie.

Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco Furkan fanno sul serio

Cristiano Malgioglio, infatti, non perde occasione per parlare di Furkan nelle interviste in tv, sottolineando i tanti aspetti che li tengono uniti più che mai. Ogni qual volta è possibile, il cantante si reca in Turchia a Istanbul per trascorrere del tempo con lui e non potrebbe essere più felice. I due, ricordiamo, si sono incontrati per la prima volta nel 2020, quando Malgioglio rimase folgorato dal sorriso smagliante del ragazzo.

Carla, la mamma di Cristiano Malgioglio/ I ricordi strazianti del cantante: "La sera che è morta..."

“Aveva denti così bianchi che ricordavano due spicchi d’aglio”, aveva detto il cantante. Da quel primo incontro le cose sono progredite nel migliore dei modi e oggi Cristiano sembra al settimo cielo. La loro relazione infatti prosegue a gonfie vele e presto si vocifera che Malgioglio potrebbe presto conoscere la madre del suo Furkan, avvicinandosi ulteriormente alla famiglia del compagno.