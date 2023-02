“Furore” testo completo canzone Paola e Chiara Sanremo 2023/ Infiniti riflessi dance

Grande ritorno sul palco di Sanremo 2023 per Paola e Chiara. Le due sorelle Iezzi, dopo la reunion hanno deciso di partecipare al Festival con Furore (qui sotto il testo completo) con una canzone che consacra lo stile inconfondibile del duo, sonorità anni 90 rivisitate ed atmosfere da discoteca retrò, che appassioneranno sicuramente i fan vecchi e nuovi.

Un vero inno alla musica dance che potrebbe presto trasformarsi in un “tormentone ballabile” della prossima stagione. Paola e Chiara hanno superato finalmente le difficoltà che le avevano portate a prendere due strade differenti e tornate sul paco dell’Ariston promettono di fare “Furore“.

“Furore” testo completo e significato della canzone di Paola e Chiara a Sanremo 2023

Analizziamo il testo completo di Furore: il brano di Paola e Chiara a Sanremo 2023 è ambientato in discoteca e parla delle tipiche atmosfere che si creano quando si balla e tutto il mondo intorno sembra scomparire. “Un riflesso di noi che ferma il tempo, che non se ne va, in questa notte di sole”.

Le luci stroboscopiche della pista da ballo fanno da contorno ad un incontro tra due occhi, e al cuore che scoppia nell’attimo dell’innamoramento, come un colpo di fulmine. Il testo sottolinea la dualità che si crea, tra i colori della città, la folla e la musica, e nel frattempo due respiri, due sguardi, isolando un solo riflesso che ferma il tempo. Il gioco di una notte che sembra essere infinita nel battito: “senza fermarci più, ballare, ancora ballare, come se fosse l’ultima canzone”.

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Paola e Chiara per Sanremo 2023 “Furore“: infiniti riflessi dance.

Furore

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

