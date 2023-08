Furto in casa del ministro Tajani/ Ladri acrobati tentano di fare irruzione: la sirena poi la fuga

Un tentativo di furto si è verificato presso l’abitazione del ministro degli esteri e vice presidente del consiglio, Antonio Tajani. Come riferito dai colleghi de Il Messaggero attraverso il suo sito internet, si è trattato di veri e propri acrobati visto che i topi d’appartamento, dopo aver eluso la sorveglianza della scorta, si sono arrampicati per diversi metri arrivando fino alla porta finestra. L’episodio si è verificato di preciso durante la notte fra domenica 6 e lunedì 7 agosto 2023, e a mettere in fuga i ladri è stato l’allarme: quando i banditi hanno cercato di forzare l’inferriata a quel punto è scattata la sirena e il gruppo si è dato alla macchia.

Lo stesso Tajani ha poi allertato gli uomini della Guardia di Finanza che hanno accolto la denuncia, e nel contempo è stato chiesto di segnalare il tutto ai carabinieri per effettuare i rilievi. I militari, spiega ancora Il Messaggero, hanno disposto gli accertamenti sull’inferriata che i ladri hanno tentato di forzare e hanno sequestrato le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti attorno alla palazzina nonché nelle strade limitrofe. Le indagini sono attualmente in corso ma il quotidiano romano spiega che il tentato furto è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi simili che si sono verificati nelle ultime settimane. Stupisce come i banditi siano entrati in azione nonostante la scorta del ministro presente h24 sotto casa.

FURTO IN CASA DEL MINISTRO TAJANI: NUMEROSI EPISODI A ROMA IN QUESTA ESTATE

Gli stessi sono stati dei veri e propri acrobati visto che si sono arrampicati per diversi metri sulla facciata della palazzina, presente nel quartiere Parioli, raggiungendo poi il balcone dell’appartamento del ministro Tajani, che in quel momento era in casa. Una situazione che si riscontra purtroppo in molti altri quartieri della capitale visto che, con i romani che hanno lasciato incustoditi gli appartamenti per le vacanze, stanno fioccando le intrusioni.

Il primo numero importante di casi si era registrato a luglio, come quando la notte del 23, in Vito Volterra nel quartiere Ostiense, una proprietaria di casa era stata tenuta in ostaggio per diverso tempo dai ladri mentre gli stessi portavano via tutto. Fortunatamente si sono verificati anche diversi arresti: chissà se si riusciranno a ritrovare i responsabili del furto a Tajani.

