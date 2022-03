Gabriele Di Lucca, vicino di casa Benno Neumair/ “Lo vidi il 4 gennaio: era sereno…”

Il caso Benno Neumair è stato affrontato nel corso della puntata di oggi, martedì 22 marzo 2022, di “Mattino Cinque News”, andata in onda su Canale 5 e condotta da Federica Panicucci. In particolare, in diretta e in esclusiva, le telecamere di Mediaset hanno raccolto la testimonianza di Gabriele Di Lucca, vicino di casa della famiglia Neumair che la sera di quel terribile 4 gennaio in cui persero la vita Laura Perselli e Peter Neumair, genitori del ragazzo. Come ha testimoniato al processo, quel giorno lui incontrò Benno.

Questa la sua versione dei fatti: “Ero a casa e in quel frangente sono uscito fuori dalla porta, abito al piano terreno. Ricordo che il viale era buio, non illuminato. Ero in una situazione di completo buio. Ho visto Benno e ci siamo scambiati poche parole. Erano le 21 di sera. A me in quel frangente è apparso tranquillo e in vena di parlare, di scambiare due parole e infatti abbiamo intrattenuto una rapida conversazione”.

BENNO NEUMAIR, PARLA IL VICINO DI CASA: “SAPEVO CHE AVEVA PROBLEMI PSICHICI”

Nel prosieguo di “Mattino Cinque News”, Gabriele Di Lucca ha spiegato che rivide Benno Neumair due giorni dopo e aveva uno stato d’animo diverso: “Stava già montando il caso. Prima si pensava a una sparizione dei suoi genitori, quindi pensavo che stesse così per via della loro assenza. I problemi psichici? Ero a conoscenza di queste problematiche, non nel dettaglio però. Quando lui tornò dall’estero a Bolzano, la madre Laura Perselli mi disse che aveva avuto una crisi e che aveva bisogno di un periodo di riposo a casa, che è durato diversi mesi”.

L’avvocato di Benno Neumair, Flavio Moccia, ha asserito: “Benno non ha partecipato all’udienza di venerdì per via di una forte gastroenterite. In carcere legge molto e fa un po’ d’attività fisica nel cortile. È molto rattristato e preoccupato per avere coinvolto le tre ragazze in questa vicenda, che è di una certa intensità. La sorella Madè? Mi chiede spesso di lei, che però gli ha negato il contatto”.











