Gabriele Marchetti Vs Ciao Darwin “Mia vita distrutta per un gioco”/ “Gravi lesioni”

Era la primavera di due anni fa quando veniva a galla la notizia dell’infortunio e dell’incidente di Gabriele Marchetti a Ciao Darwin e adesso tutto è pronto affinché le indagini vadano avanti e la verità venga a galla. La procura sta indagando sulla responsabilità di quattro dirigenti televisivi mentre la vita del concorrente è cambiata per sempre. A mettere insieme le fasi di quello che è successo è il settimanale Oggi che racconta questi due anni a partire dall’incidente di cui si è parlato per giorni all’epoca e poi sottolinea: “Le lesioni riportate a quattro vertebre, dalla terza alla sesta, bloccano il passaggio di ogni stimolo nervoso e Marchetti è di fatto incapace di muoversi dalle spalle in giù”. Alla fine delle indagini e dell’inchiesta durata due anni, il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 dirigenti televisivi e adesso si dovrà andare a fondo alla questione visto che al momento dell’incidente c’era chi parlava di una fatalità.

Gabriele Marchetti “Mia vita distrutta per un gioco”

Lo stesso settimanale poi parla di Gabriele Marchetti, un gigante buono che lavorava ad un ingrosso ittico della Garbatella la cui unica frase di commento affidata ad amici e parenti è stata: “La mia vita e quella della mia famiglia distrutta da un gioco”. A quanto pare Gabriele Marchetti non si è più ripreso da allora ma in questi giorni, dopo la pronuncia e la chiusura delle indagini, il concorrente non ha voluto ancora commentare la questione. Come finirà adesso questa situazione e cosa ne sarà ancora di Marchetti? La sua diatriba contro Ciao Darwin e quel gioco finirà con un niente di fatto?

