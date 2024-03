Gabriele Rossi, chi è il fidanzato di Lorenzo Licitra/ “Ad oggi non penso ad una famiglia”

Gabriele Rossi, chi è il fidanzato di Lorenzo Licitra

Gabriele Rossi è il fidanzato di Lorenzo Licitra che oggi, mercoledì 20 marzo 2024, è tra gli ospiti de La volta buona. Attore e ballerino, è stato il protagonista di tante fiction di successo come L’onore e il rispetto, A un passo dal cielo, Don Matteo e ha anche partecipato alla prima edizione del Grande fratello Vip arrivando in finale con Alessia Macari, poi vincitrice di quell’edizione del reality. Della vita privata di Gabriele Rossi si è sempre saputo molto poco. Schivo e riservato, infatti, ha sempre evitato di parlare delle proprie scelte.

Tuttavia, recentemente, la sua storia con Lorenzo Licitra è stata ufficializzata e a parlarne ultimamente è stato lo stesso Lorenzo che, dopo la vittoria a X Factor, nell’edizione dei Maneskin, ha continuato a lavorare nel mondo della musica e, recentemente, ha partecipato con grande successo a Tale e Quale Show.

Lorenzo Licitra e la parole sulla storia con Gabriele Rossi

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair ad ottobre 2023, Lorenzo Licitra ha parlato anche d’amore ammettendo di essere sereno accanto a Gabriele Rossi. «Molto. Sono sereno e libero di sentirmi amato e di amare come voglio», ha risposto al giornalista che gli aveva chiesto se fosse finalmente sereno.

Ad oggi, tuttavia, Lorenzo non pensa al matrimonio e ad una famiglia anche se non esclude di farlo in futuro essendo felice accanto all’attore e ballerino. «A oggi no, non ho mai avuto l’esigenza e il tempo per rifletterci. Credo che l’importante sia stare bene con la persona che ami. Però, dopo, chissà», le sue parole a Vanity Fair.

© RIPRODUZIONE RISERVATA