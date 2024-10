Fidanzata Gabriele Vagnato, il tiktoker si è lasciato con la storica ex Michela

Negli ultimi anni l’attenzione intorno al giovane tiktoker Gabriele Vagnato ha raggiunto picchi importanti, vista la popolarità riscossa dal talento che con i suoi sketch e video ha fatto ridere in lungo e in largo l’Italia. Per Gabriele Vagnato sono cambiate tante cose negli ultimi anni anche dal punto di vista sentimentale, il giovane è stato legato per qualche tempo a una ragazza, Michela, con la quale aveva postato anche diverse foto sui social, salvo poi chiudere la relazione per motivi che non conosciamo precisamente.

Gaia Messerklinger, chi è: "Non pensavo che avrei fatto l'attrice"/ "Non avevo il sogno nel cassetto"

Alla domanda Da quant’è che sei fidanzato con la tua attuale ragazza? Gabriele Vagnato ha risposto con stizza qualche tempo fa, confermando di fatto la fine della storia con Michela, una ragazza che non apparteneva al mondo dello spettacolo e con la quale il tiktoker aveva trovato la felicità. Al termine di un evento qualche tempo fa, Gabriele Vagnato si è sfogato così: “Che serataccia, non si è sentito il mio dj set e Anakin mi fa domande del ca*zo”.

Giulio Base, chi è il marito di Tiziana Rocca/ Dal loro amore nati i figli Cristiana, Vittorio e Valerio

Gabriele Vagnato ha una nuova fidanzata? Come stanno le cose oggi

Dopo la fine della relazione con la storica fidanzata Michela, è difficile capire se il cuore di Gabriele Vagnato sia tornato a battere, visto che il giovane tiktoker non ama esporsi su ciò che è accaduto, nonostante sia molto popolare sui social, il ragazzo tiene la vita sentimentale al riparo dai facili gossip.

Quello che è certo è che Gabriele Vagnato in questa fase della sua vita si gode il legame stretto e certo con la sua famiglia e in una intervista concessa a Corriere Style ha rivelato una simpatica curiosità a riguardo: “Mia madre fa una cosa bellissima: ogni volta che incontra qualcuno che le dice «salutami tanto Gabriele» lei lo fa davvero, mi scrive su Whatsapp e mi specifica chi è”.

Karen e Geoff Payne, chi sono i genitori di Liam Payne/ I problemi di salute del cantante durante l'infanzia