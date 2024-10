Gabriella Perino, chi è la compagna di vita di Gerry Scotti

Nella vita del conduttore Gerry Scotti, dopo qualche evento sfortunato, l’amore è tornato a bussare sotto diverse forme, fino all’incontro decisivo con Gabriella Perino, l’attuale compagna che da circa vent’anni vive al fianco del presentatore di Canale Cinque. E in passato Gerry Scotti si è soffermato riguardo alla possibilità di sposarsi con Gabriella Perino, svelando le rispettive idee sulla questione:

“Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni diverse; lei aveva scelto di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi… Per il momento non ne stiamo parlando, però boh” ha detto Gerry Scotti che dunque vuole tenere una porta aperta alla possibilità di convolare a nozze con la donna dopo che già in passato il conduttore di La ruota della fortuna ha assaggiato il sapore del matrimonio.

Gerry Scotti rivela sulla compagna Gabriella Perino: “Ha sopportato di vivere con me”

Dopo il primo matrimonio naufragato con Patrizia Grosso, dal quale è nato il figlio Edoardo Scotti, Gerry Scotti ha ritrovato la serenità con Gabriella Perino, classe 1965 che nella vita lavora come architetto, e non ha mai mollato il fianco del presentatore Mediaset.

In una intervista concessa al quotidiano La Stampa, Gerry Scotti ha ammesso su Gabriella Perino: “E’ una donna di carattere e nella vita mi ha aiutato negli aspetti pratici, ha sopportato di stare con me nonostante la luce dei riflettori” ha spiegato il conduttore di Canale Cinque che ha elogiato ancora una volta la donna che da tempo non molla il suo fianco, sempre con amore e rispetto. E il matrimonio può anche aspettare tra Gerry Scotti e Gabriella Perino, che a distanza di anni continuano a vivere la loro storia dietro le quinte, ma sempre con l’amore davanti a tutto che continua a comandare la coppia.

