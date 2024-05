Gaetano Curreri/ L’amicizia e l’aneddoto su Lucio Dalla: “Litigai con lui per un motivo…”

C’è anche Gaetano Curreri tra i protagonisti del primo appuntamento di Tutti per uno, lo show in programma all’Arena di Verona per i quindici anni di carriera de Il Volo. Il celebre cantante ritrova un palco all’altezza della sua carriera, un palco calcato dai più grandi big della musica italiana con cui, nel corso degli anni, ha avuto modo di collaborare a stretto contatto. Tra le grandi amicizie e i rapporti più significativi vissuti da Gaetano Curreri c’è indubbiamente quello con l’indimenticabile Lucio Dall; a tal proposito, non tutti sono al corrente di un “litigio” che mise a dura prova il loro rapporto.

Alessandra, chi è la moglie di Gaetano Curreri/ "Il figlio mai arrivato è un rimpianto"

“Con Lucio Dalla ho avuto un forte litigio quando decisi di fare ‘La faccia delle donne’ con Vasco. Dalla mi guardò con cattiveria e mi disse: ‘Ma cosa volete fare, Dalla-De Gregori?’. Era geloso, invidioso e a mia insaputa volle mettere anche i suoi gorgheggi nel pezzo, per esserci“. Una chicca inaspettata e curiosa, quella raccontata da Gaetano Curreri, sulle pagine del settimanale Oggi.

Alessandra, chi è la moglie di Gaetano Curreri/ "Il figlio mai arrivato è un rimpianto"

Gateano Curreri e l’aneddoto su Lucio Dalla: “Un giorno mi svegliai e capii che…”

Sempre a proposito del rapporto con Lucio Dalla, Gateano Curreri raccontò di aver “suonato con Dalla finché ho potuto”. “Poi un giorno mi sono svegliato e ho capito che aveva ragione Ricky Portera che se n’era andato dagli Stadio perché si sentiva schiacciato da Lucio“, le parole dell’artista. “Io sono stato più fortunato di Ricky, avevo Vasco che era lì che aspettava e che continuava a dirmi: ‘Quand’è che te ne torni a casa?’. Perché casa mia era quella lì”, ricorda divertito Gaetano Curreri.

Alessandra, chi è la moglie di Gaetano Curreri/ "Il figlio mai arrivato è un rimpianto"

L’ultima volta che vide Lucio Dalla, racconta il cantante, era il 2012, quando entrambi erano impegnati a Sanremo. Mentre Gaetano Curreri cantava con Noemi, lui dirigeva il giovane Pierdavide Carone in ‘Nani’. “Ricordo di averlo visto teso e poi di avere incrociato il suo sguardo sul palco: ho visto che si illuminava mentre cantavo”, il magnifico ricordo di Gaetano Curreri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA