Gaetano Pedullà vs Nobili: “Facile parlare con il tuo stipendio”/ Lui “Sei ridicolo!”

Durissimo scontro avvenuto stamane in diretta tv su Canale 5, in occasione del programma di Simona Branchetti Morning News, fra l’esponente di Italia Viva, Luciano Nobili, e il giornalista direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà. Si parla di lavoro e del reddito di cittadinanza, ed in particolare di una serie di truffe che sono emerse di continuo negli ultimi anni, proprio con protagonista il sussidio destinato ai poveri.

Luciano Nobili di Italia Viva, partito che da mesi sta portando avanti una battaglia serrata nei confronti del reddito fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, sottolinea: “Ci sono state 30mila case di truffe, per oltre 30miliioni di euro, la truffa è il reddito di cittadinanza in se, non risolve il problema dei poveri, non risolve il problema del lavoro, fa proliferare truffe e lavoro nero”.

GAETANO PEDULLA’ VS LUCIANO NOBILI: DURO SCONTO A MORNING NEWS

Secondo Nobili il Reddito di cittadinanza va ripensato totalmente da capo: “Va abbattuto e rifatto con un intervento per la povertà e poi bisogna investire tutte le risorse sul lavoro”. A quel punto ha preso la parola Getano Pedullà, che invece difende il reddito di cittadinanza, e che ha contro-ribatutto: “Facilissimo con 20mila euro al mese di stipendio discutere e parlare di chi vive con 3 o 400 euro”, ma Luciano Nobili non ci sta: “Pedullà sei ridicolo, intanto non conosci il mio stipendio, in secondo luogo facci sapere quanto guadagni tu per le sciocchezze che racconti”.

A quel punto, visto che la discussione stava degenerando, è intervenuta Simona Branchetti, la padrona di casa, che ha cercato di portare i due alla calma: “Vi prego di non andare sulle questioni personali ma rimanete sul nostro argomento che è il reddito di cittadinanza, e sul punto, le truffe generate dal reddito di cittadinanza sono una riflessione su cui bisogna riflettere”. Peccato però che i due non si siano calmati e abbiano continuato a parlarsi l’uno sopra l’altro: “Nobili faccia parlare il direttore se no non si capisce nulla”, ha ammonito la giornalista poi la situazione è tornata finalmente alla normalità.











