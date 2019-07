Gagarin. Primo nello spazio/ Su Rai 1 il film sul primo uomo nello spazio (20 luglio)

Oggi, sabato 20 luglio 2019, in occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna la programmazione tv è dedicata allo spazio. Nel pomeriggio di Rai 1, alle 14.00, va in onda il film russo “Gagarin. Primo nello spazio”, diretto da Pavel Parkhomenko e uscito nel 2013. Il cast è composto da Yaroslav Zhalnin, nei panni di Juri Gagarin, Mikhail Filippov (Sergey), Olga Ivanova (Valentina), Vadim Michman (Herman), Vladimir Steklov (Nikolai). La regia è affidata a Pavel Parkhomenko, nell’anno 2013. Jurij Alekseevič Gagarin è morto il il 27 marzo 1968, in un incidente aereo, solo 7 anni dopo aver conquistato lo spazio.

Gagarin. Primo nello spazio, la trama del film

Il film racconta la vita dell’astronauta russo Jurij Alekseevič Gagarin, il primo uomo ad andare nello spazio. Nato il 9 marzo 1934, Gagarin era figlio di una contadina e un falegname. La pellicola descrive l’intero addestramento a cui si è dovuto prestare Gagarin e le ultime ore prima del lancio. Grazie a numerosi flashback viene raccontata la sua infanzia, che si intreccia alla nuova vita insieme alla moglie Valentina Ivanova e alle due figlie (Yelena e Galya, che aveva solo 43 giorni quando il padre fu lanciato nello spazio). Gagarin aveva solo 27 anni quando il 12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1, prima navicella spaziale con equipaggio umano, compì un’orbita completa intorno alla Terra in 108 minuti.

