GALLI: “MOLTI HANNO TENTATO DI SPAVENTARMI”/ “Virus? Mai più come scorso autunno”

Massimo Galli ospite a Stasera Italia su Rete 4 è stato interpellato sull’andamento della pandemia. Da una parte le vaccinazioni che giorno dopo giorno raggiungono sempre più persone, con i contagi che in queste settimane sono rimasti molto bassi in termini numeri. Dall’altra, però, la paura che la variante indiana possa farci ripiombare in un nuovo incubo. Secondo l’infettivologo dell’Istituto Sacco di Milano, però, “certamente la situazione data dalle vaccinazioni, che sono state numerose, ha cambiato lo scenario. E per quanto la variante Delta sia una variante di tutto rispetto e vada considerata con estrema attenzione, dubito che ci possa riportare a delle condizioni comparabili a quelle che abbiamo vissuto in un triste passato. Non dovremmo riavere – uso il condizionale perché il condizionale è d’obbligo, ma vorrei essere anche più asseverativo dicendo che non avremo – una situazione come quella che abbiamo dovuto soffrire dopo la scorsa estate“.

MASSIMO GALLI: “HANNO TENTATO DI SPAVENTARMI”

Galli ha continuato spiegando che “il vaccino ci proteggerà, non ci proteggerà magari integralmente dalle infezioni ma ci proteggerà in maniera molto sostanziale per quanto riguarda ospedalizzazioni, unità di terapia intensiva, morti. Questo dovrebbe essere un fenomeno che si ridurrà, di molto, di moltissimo. Purtroppo esiste anche la possibilità di non rispondere al vaccino, va ricordato questo elemento, il ché implica un ulteriore criterio prudenziale. Se ci hanno spaventato le critiche della politica e abbiamo paura a dire le cose e a mettere in guardia? Guardi, col sottoscritto si ci son messi diversi nel tentativo di spaventarmi, io non esprimo opinioni di regola ma mi pronuncio sulla base di dati e di studi. Questo fa sì che per molti motivi, compreso il fatto che ho una certa età, che non ho necessità di ossequiare nessuno, io vado avanti per quella che ritengo la strada giusta, che è quella di un’informazione corretta che potrei anche esimermi dal dare domani stesso, perché nessuno mi paga per darla“.

