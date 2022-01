Galli vs Ceccardi, lite in tv sui monoclonali/ La leghista: “Non ci sono per tutti!”

Duro scontro in diretta tv stamane ad Agorà, trasmissione di Rai Tre condotta da Luisella Costamagna, fra l’ex primario di malattie del Sacco di Milano, il professor Massimo Galli, e Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista. Come ben noto il professore meneghino ha avuto il covid negli scorsi giorni, ed ha svelato di essere stato curato, seppur specificando di essere vivo grazie al vaccino, con i monoclonali. “Temo che l’onorevole – spiega il camice bianco – non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci come i monoclonali. Chi ha determinati fattori di rischio può avere beneficio da un trattamento non risolutivo come gli anticorpi monoclonali”.

E ancora: “Il concetto è che quelli che hanno determinati fattori di rischio se presi nella prima settimana dall’esordio dei sintomi, dalla diagnosi dell’infezione, possono, tra virgolette, avere beneficio da un trattamento non risolutivo come l’utilizzo degli anticorpi monoclonali”. La leghista Ceccardi, risultata positiva mentre era in Egitto, ha ribattuto: “Allora lei perchè se li è fatti? Come mai a cinque giorni dalla febbre del tre è qui in televisione eppure si è fatto i monoclonali se non servivano a niente?”.

GALLI E CECCARDI, SCONTRO AD AGORA’: “CI SONO PER TUTTI I MONOCLONALI?”

Galli ha replicato: “Perchè cara mia ho fatto tre vaccinazioni se no sarei crepato alla faccia di quelli come lei e di certi giornalisti che devono per forza dire il contrario. Mi perdoni, qualche esperienza di malati ce l’ho, persino di me stesso. Se non avessi avuto…”, ma vedendo la Ceccardi che gli parla sopra il professore sbotta con un gesto di stizza: “Sa tutto lei, se le domando banalmente cos’è il Sodrominab e come va utilizzato io dubito che lei…”.

Di nuovo la leghista: “Ci sono per tutti i malati gravi i monocolonali in italia? Mi dica questo”. E Galli: “Per i malati gravi dopo la prima settimana di infezione i monoclonali non servono, e questo è pro-va-to”. Ma di nuovo la Ceccardi: “Ci sono per tutti i malati gravi i monocolonali in italia? No, non ci sono per tutti la verità è questa e voi state qui in tv a parlare invece di trovare le cure per la gente”. E Galli ha chiosato: “Concordo con lei che avremo avuto bisogno di maggiore approvvigionamento”.

