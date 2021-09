Garattini/ “3a dose a tutti fa comodo a Big Pharma. Su vaccini troppe contraddizioni”

Tira le orecchie al governo italiano e alla comunità scientifica del Belpaese, lo stimato professor Silvio Garattini, farmacologo e numero uno dell’istituto Mario Negri di Milano. Parlando ieri sera con il programma di Rete 4, Fuori dal Coro, ha spiegato: “Ci sono state troppe contraddizioni, ciò che è importante è non dare solo gli annunci ma spiegare, se non si spiega perchè un giorno si dice che bisogna vaccinare solo con un certo vaccino solo gli under 60, poi il giorno dopo gli over 60… se si spiega la gente lo capisce – ribadisce Garattini – se non si spiega alla gente si da adito solo a confusione quindi la gente non ci crede e non si vaccina”.

Sui vaccini per gli under 12, quelli per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni, per cui a fine anno dovrebbero arrivare le autorizzazioni dei vari enti regolatori: “Dai 12 anni in su abbiamo evidenze che il vaccino funziona e non da effetti collaterali, i benefici sono superiori ai rischi, per i più piccoli non ci sono ancora evidenze su come viene tollerato e gli effetti collaterali, c’è uno studio in corso e vedremo i risultati, bisogna aver prudenza”.

SILVIO GARATTINI: “TERZA DOSE A TUTTI? ASPETTIAMO MA…”

Infine Silvio Garattini storce il naso e punta il dito nei confronti delle grandi aziende farmaceutiche in merito alla somministrazione della terza dose del vaccino anti covid: “Sulla terza dose è bene aspettare e vedere come evolvono le cose prima di coinvolgere tutti in una nuova grande vaccinazione che fa molto comodo alle industrie farmaceutiche, che hanno incassato un notevole numero di miliardi da questa operazione, hanno sviluppato il vaccino ma hanno anche incassato molti soldi dai governi e dalla vendita del vaccino. Non dimentichiamo – aggiunge e conclude Garattini – che hanno perso un’occasione per mettere a disposizioe il vaccino a tutti, e vaccinare il mondo, sarebbe stato un atto di sano egoismo per evitare che tutto ritorno qui”.

