Garattini: “Medici e docenti no vax non lavorino”/ “Che facciano un altro mestiere”

Secondo il noto farmacologo italiano Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’autorevole istituto Mario Negri di Milano, le persone che svolgono un ruolo pubblico di rilievo, a cominciare da medici e insegnanti, che decidono di non vaccinarsi, dovrebbero essere in qualche modo limitate. “Tu sei medico, non ti vuoi vaccinare? Allora non puoi più entrare in ospedale”, racconta Garattini in occasione dell’incontro Zoom-Covid organizzato dai giornalisti dell’Unamsi, l’Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione.

“Io ho idee molto drastiche – ha proseguito lo stimato farmacaologo – la Costituzione dice che non possiamo obbligare nessuno a sottoporsi a un intervento terapeutico se non vuole. Ma se sei medico e non ti vuoi vaccinare, allora non puoi più entrare in ospedale, non puoi più fare il mestiere del medico, fai un altro mestiere”.

GARATTINI: “NON SI PUO’ LEDERE LA LIBERTA’ DEGLI ALTRI”

Garattini sposa quindi la tesi di altri suoi colleghi, a cominciare da quella del professore del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, membro della task force anti covid della regione Liguria, ma anche dell’esponente dell’esecutivo, Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, che da settimane invoca di fatto una legge affinchè venga introdotto l’obbligo di vaccinazione per i medici: “Non si può accettare l’idea – ha proseguito Garattini – che uno che ha molti contatti con persone che sono a grande rischio possa fare da diffusore della malattia perché non si vuol vaccinare”. La stessa cosa vale per gli insegnanti: “Tu, insegnante, non ti vuoi vaccinare? Benissimo, vai a fare un altro mestiere, non puoi andare a scuola. Questo perché noi non possiamo usare violenza a nessuno, ovviamente, ma possiamo decidere che ognuno, per esercitare la propria libertà non possa ledere la libertà degli altri. È un principio molto semplice che mi pare dovremmo tutti osservare”. Al momento il governo non sembra avere in programma alcuna legge sull’obbligo vaccinale, ma non è da escludere che le cose possano cambiare da qui a breve.

