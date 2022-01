Garattini “Obbligo vaccino da 5 anni in su”/ “In Italia 10 mln suscettibili al virus”

Secondo Silvio Garattini, autorevole farmacologo italiano nonché fondatore e presidente del prestigioso istituto Mario Negri di Milano, bisognerebbe introdurre l’obbligo vaccinale dai 5 anni in su. Parlando stamane con il Corriere della Sera, ha spiegato: “Quali sono le cose più urgenti oggi Primo, spingere le vaccinazioni. Credo che sarebbe giusto l’obbligo dai 5 anni in su. Secondo, sequenziare molto di più il virus per avere un quadro preciso della diffusione di Omicron e cogliere immediatamente l’eventuale arrivo di nuove varianti. Terzo, mantenere le protezioni personali ed evitare possibili occasioni di contagio. C’è poi un impegno fondamentale che spetta agli Stati e alle istituzioni: proteggere le aree a basso reddito. In Africa solo il 9,5% della popolazione è vaccinato con ciclo completo. Se continuiamo a circolare il virus si formeranno altre varianti che, con lo spostamento di persone, arriveranno anche nei Paesi con coperture vaccinali elevate. Lo stiamo già vedendo”.

Bassetti/ “A breve avremo 300mila casi ma con il sommerso saranno 2-3 volte di più”

Garattini ha poi ricordato come in Italia convivano attualmente due diversi varianti, la Delta e la Omicron, e c’è poi la Ihu individuata nel sud della Francia, che potrebbe ulteriormente dire la sua: “In questo momento non sappiamo quanti dei contagi, dei ricoveri e dei decessi per Covid vadano ascritti a Delta oa Omicron. L’incertezza non consenti di fare previsioni sul raggiungimento del picco e la successiva discesa dei casi”.

Bollettino vaccini covid oggi 11 gennaio/ 116.2 mln di dosi somministrate in totale

GARATTINI: “FRA I NO VAX 4 MILIONI DI OVER 50 E TUTTI GLI UNDER 5”

Secondo lo scienziata è fondamentale riflettere “Sull’impatto dei non vaccinati: tra loro ci sono 4 milioni di ultra 50enni e tutti i bambini sotto i 5 anni. A costoro vanno aggiunti i soggetti che per vari motivi malattia, nonostante l’immunizzazione, non propria risposta immunitaria sufficiente per la protezione dalla malattia (circa il 10%)”.

Di conseguenza, facendo un calcolo approssimativo, stiamo parlando di “10 milioni di persone suscettibili al virus in Italia. Non sappiamo quanti di loro hanno avuto un’infezione asintomatica e quindi, pur senza lo status di guariti, godano di una certa protezione”.

ENZO TORTORA E GAIA, PAPÀ E SORELLA DI SILVIA/ "Rispetto, sempre e comunque"

© RIPRODUZIONE RISERVATA