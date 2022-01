Gaspard Ulliel, morto dopo incidente sci/ Aveva 37 anni: “scontro con altro sciatore”

Tragico lutto nel mondo del cinema: è morto Gaspard Ulliel. L’attore francese è rimasto coinvolto in un incidente sulle piste di Rosières, nel sud-est della Francia. Purtroppo non ce l’ha fatta: a darne notizia la famiglia tramite un comunicato all’agenzia France-Presse. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio 2022, poco prima delle 16. I soccorsi sono stati immediati: l’attore è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale universitario di Grenoble. Stando alle testimonianze raccolte sul posto e al rapporto della gendarmeria, le condizioni dell’attore sono risultate subito molto serie.

André Leon Talley è morto/ Giornalista ex direttore creativo di Vogue aveva 73 anni

La dinamica non è ancora chiara, ma si parla di uno scontro con un altro sciatore all’incrocio tra due piste. Sull’incidente comunque è stata aperta un’inchiesta. Il premier francese Jean Castex su Twitter ha reso omaggio all’attore: «Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Rivedremo le sue più belle interpretazioni con il cuore spezzato e incroceremo quel suo certo sguardo. Perdiamo un attore francese».

Fabio Rovazzi, morta la nonna/ Post struggente: “Felice di pensare che sei col nonno”

GASPARD ULLIEL, LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA

Recentemente Gaspard Ulliel aveva preso parte a “Moon Knight“, la nuova serie Marvel di cui ieri era stato lanciato il trailer. Suo il ruolo dell’antagonista, Midnight Man. Sarà la prima opera postuma dell’attore ad essere pubblicata. Nato da una famiglia di stilisti, ha fatto il suo esordio nel cinema nel 1999 con “Alias”. Nel 2005 vinse il premio César per la migliore giovane promessa maschile con il film di Jean-Pierre Jeunet “Una lunga domenica di passioni”. Ma ha conquistato il pubblico internazionale nel ruolo del giovane cannibale Hannibal Lecter nel film uscito ne 2007, “Hannibal Lecter – Le origini del male”.

Elena Curti è morta: era figlia illegittima di Benito Mussolini/ Era l'ultimogenita

Nel 2016 è stato lo stilista Yves Saint Laurent nel film Saint Laurent, grazie a cui Gaspard Ulliel è stato nominato di nuovo ai César ma come migliore attore protagonista. Lo ha vinto anche nel 2016 con “È solo la fine del mondo” di Xavier Dolan. Dal 2013 Gaspard Ulliel era legato alla modella Gaelle Pietri, da cui ha avuto un figlio, Orso, nel 2016, e che giorni fa è apparso sul profilo Instagram della mamma mentre scia.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument.

C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA