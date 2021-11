Gavan O’Herlihy, morto il Chuck Cunningham di Happy Days/ L’attore aveva 70 anni

Gavan O’Herlihy, attore celebre soprattutto per aver recitato nella prima serie di Happy Days, è morto all’età di 70 anni, stando a quanto fa sapere il giornale irlandese The Irish Echo. Nel celebre show ha recitato nel ruolo di Chuck, il figlio maggiore della famiglia Cunningham, nonché fratello di Richie e Joanie. Un ruolo che non ha avuto ampio spazio all’interno della serie ma comunque rimasto nella mente di tutti i suoi fan. Il suo personaggio fu infatti cancellato dopo la prima stagione del 1974 e sostituito da Randolph Roberts nella stagione successiva. In realtà non venne data una chiara spiegazione della sua uscita di scena, ma è probabile che i motivi non fossero legati all’attore in particolare.

JACK REACHER PUNTO DI NON RITORNO/ Su Italia 1 il film basato sui libri di Lee Child

La carriera di Gavan O’Herlihy

Gavan O’Herlihy nasce il 29 luglio 1951 a Dublino. La sua prima grande passione è il tennis ma poco dopo si innamora della recitazione. Frequenta il Trinity College quando inizia a recitare. Ma la prima svolta in questo senso arriva nel 1973, quando si trasferisce a Los Angeles. Qui vince un’audizione a Hollywood ed entra a far parte proprio del cast della serie tv Happy Days come il fratello maggiore di Richie e Joanie Cunningham. Nella sua carriera, annovera titoli come: «Un matrimonio» di Robert Altman (1978), «Mai dire mai» (1983), «Superman III» (1983), «Il giustiziere della notte 3» (1985), «Willow» di Ron Howard (1988), «Shooter – Attentato a Praga» (1995), «Il mistero del principe Valiant» (1997), «Il casinò della paura» (1997) e «The Descent Part 2» (2009).

LEGGI ANCHE:

OMAR CONFALONIERI, VICINO “DOPPIA VITA”/ “Persona pericolosa, siamo sotto choc”Alessandro Gassmann/ Marito innamorato di Sabrina Knaflitz e padre "severo" di Leo

© RIPRODUZIONE RISERVATA