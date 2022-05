Gea Dall’Orto è Martina nel film Rinascere/ L’attrice interpreta ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

Gea Dall’Orto è l’attrice che presta il volto a Martina, la ex fidanzata di Manuel Bortuzzo nel film-tv “Rinascere” dedicato alla terribile vicende del nuotatore

La storia di Manuel Bortuzzo ha commosso tutta l’Italia e dopo diversi anni è diventata un film per la televisione dal titolo “Rinascere” diretto da Umberto Marino e prodotto da Moviheart e RaiFiction. Una pellicola emozionante ispirata proprio dal libro scritto dalla giovane promessa del nuoto che il 2 febbraio 2019 rimane vittima innocente e inconsapevole di un regolamento di conti fra delinquenti. Due colpi di pistola indirizzati alla persona sbagliata cambiano per sempre la sua vita. Nel cast Giancarlo Commella nel ruolo di Manuel, Alessio Boni presta il volto a Franco, il padre del nuotatore, mentre la giovanissima attrice è la ex fidanzata Martina. Un ruolo che Gea ha accettato con grande emozione.

Per chi non la conoscesse, Gea Dall’Orto è una delle giovani promesse del cinema italiano. Intervistata da Vanity Fair ha raccontato l’origine del suo nome: “vuol dire Madre Terra. Lo ha scelto mia madre perché Gea era il nome della sua amica immaginaria e di una sua cara amica conosciuta al corso di danza. È un nome che mi dà forza e che mi è sempre piaciuto. Non lo cambierei”.

Chi è Gea Dall’Orto, il successo con la fiction “Gli orologi del diavolo”

Gea Dall’Orto è arrivata al successo grazie alla fiction “Gli orologi del diavolo” dove ha recitato con Beppe Fiorello ricoprendo il ruolo di protagonista. Non solo, l’attrice si è fatta notare anche nel film “Tre piani” di Nanni Moretti dove ha interpretato il ruolo di Francesca, trasposizione del personaggio di Ofri nel libro originale di Eshkol Nevo. Una carriera in ascesa quella di Gea che sin da bambina ha capito che la recitazione sarebbe stata la sua strada. A soli 7 anni, infatti, comincia a muovere i primi passi: “la recitazione ha sempre fatto parte di me. Da piccola vedevo mio nonno recitare sul palco e mi dicevo che un giorno sarei diventata come lui, così mia mamma mi ha portata a fare un provino per un film quasi per gioco. Venni presa, il direttore della fotografia mi disse che avrei dovuto provare e mi suggerì di iscrivermi all’agenzia. Tutto è venuto da sé, con tanti sacrifici”.

Parlando poi del suo talento, Gea non ha alcun dubbio: “il mio più grande talento è la forza di volontà. Puoi essere la persona più brava del mondo, ma se non ti applichi e non ti dai da fare resterai sempre lì ferma. Bisogna cercare di migliorare e di provarci. Sono molto testarda, voglio fare le cose bene e fino in fondo, compresa la recitazione”.











