Gemelli di Guidonia, Eduardo Acciarino si sposa: chi è fidanzata Francesca?/ Annuncio a Da noi a ruota libera

Eduardo Acciarino (Gemelli di Guidonia) si sposa: annuncio in diretta a Da noi a ruota libera da Francesca Fialdini

Aria di Fiori d’Arancio nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera: Eduardo Acciarino si sposa! Il piccolo dei Gemelli di Guidonia convolerà a giuste nozze con la storica fidanzata Francesca. Ad annunciarlo è stato il cantante durante la chiacchierata con Francesca Fialdini: “Si allarga la famiglia, mi sposo con Francesca” I fratelli Pacifico e Gino, invece, gli hanno fatto eco salutando le loro fidanzate Carmen e Chiara.

Perché i Gemelli di Guidonia si chiamano così?/ Lo zampino di Fiorello e i veri nomi: "Prima ci chiamavamo…"

Ai microfoni del talk di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, Eduardo Acciarino ha confessato: “Gliel’ho chiesto a l’Isola del Giglio, su una terrazza… c’era la Luna piena… ma lei ha detto no!” ha ironizzato il cantante. Eduardo Acciarino dei Gemelli di Guidonia si sposa con la fidanzata Francesca. Non ha fornito, però, ulteriori dettagli sulle nozze, sulla cerimonia nè soprattutto sulla data di matrimonio.

Gemelli di Guidonia al Concerto di Natale 2023/ Dagli inizi con Fiorello al trionfo a Tale e Quale Show

Francesca, chi è la fidanzata di Eduardo Acciarino dei Gemelli di Guidonia?

Eduardo Acciarino dei Gemelli di Guidonia si sposa con Francesca: chi è? Sulla ragazza si sanno pochissime informazioni perché i tre cantanti sono estremamente riservati sulla loro vita privata. Non si quanti anni abbia la donna né che lavoro faccia. È noto solo che è originaria di Anguillara Sabazia ed ha un parente impegnato in politica. La coppia però sta insieme da molti anni, dal 2018 ed adesso è pronta per il grande passo del matrimonio come annunciato nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera.

Matrimonio a parte, i Gemelli di Guidonia ospiti oggi a Da noi a ruota libera hanno concesso una divertente intervista a Francesca Fialdini e si sono cimentati in un medley dei più grandi successi della musica italiana. Rivelando, ironicamente, di essere stati scartati da Amadeus per gareggiare al Festival di Sanremo 2024. Conosciuti anni fa grazie all’Edicola Fiore di Fiorello, i tre fratelli in questi anni hanno intrapreso un’ottima carriera nel mondo dello spettacolo.

Gemelli di Guidonia al Concerto di Natale 2023/ Dagli inizi con Fiorello al trionfo a Tale e Quale Show

© RIPRODUZIONE RISERVATA