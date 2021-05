Gemini Man/ Video, su Italia 1 il film con Will Smith (oggi, 16 maggio 2021)

Gemini Man sarà trasmesso oggi, 16 maggio, in prima TV dalle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2019 ed appartiene ai generi azione e fantascienza. Il regista di questo film è il noto maestro taiwanese Ang Lee mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Benioff, Billy Ray e Darren Lemke.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi volti noti dello spettacolo come Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown, Linda Emond e Douglas Hodge. La fotografia del film è stata curata da Dion Beebe mentre la colonna sonora è stata realizzata da Lorne Balfe.

Gemini Man, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Gemini Man. Henry Brogan è un ex marine ed un cecchino professionista che ora lavora con il DIA, il servizio segreto per la difesa governativa degli Stati Uniti d’America. Durante una missione, Henry uccide un uomo che in seguito si rivelerà innocente. A causa di questo inganno, Henry si sente tradito e decide di lasciare la propria posizione. Ormai in pensione, Henry spera di godersi i propri giorni in relax, lontano dallo stress e dall’adrenalina che da sempre lo hanno accompagnato nella vita.

Tuttavia, i suoi supervisori governativi alla DIA sanno che ormai è venuto a conoscenza dell’inganno del suo ultimo incarico. Per questa ragione, studiano una mossa per poterlo eliminare senza destare sospetti e senza fare scalpore. Una squadra speciale viene inviata per eliminarlo, ma Brogan riesce a salvarsi, senza però fare in tempo per avvertire alcuni suoi amici. Tuttavia, il peggio deve ancora venire.

Difatti, il governo sta testando una nuova tecnologia, il progetto Gemini, che sembra essere top secret e che verrà impiegato proprio contro Brogan. In quella che diventa una caccia all’uomo senza tregua, Brogan dovrà fare i conti con il proprio passato e cercare un modo per salvarsi e riuscire finalmente a vivere la propria vita.

Video, il trailer del film “Gemini Man”





