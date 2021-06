Gemitaiz Vs Bonucci/ “Nazionale indecisa se inginocchiarsi in campo? Bella delusione”

Continua a creare dissensi e discussioni la posizione della squadra di calcio italiana in merito alla scelta di inginocchiarsi in campo, prima dell’inizio delle partite, come simbolo anti-razzista. A scatenare nuove polemiche le dichiarazioni fatte dal capitano Bonucci, le cui parole hanno ricevuto anche le critiche del rapper Gemitaiz. In particolare, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa da Wembley ieri, 25 giugno, alla vigilia del match contro l’Austria, ha dichiarato: “Quando torniamo in hotel faremo una riunione. Lì decideremo tutti insieme come comportarci domani, come sarebbe dovuto accadere anche prima del match col Galles, e se fare eventualmente una richiesta alla nostra federazione in merito”.

Italia Austria, azzurri in ginocchio o non si inginocchiano contro il razzismo?/ Il significato del gesto

Gemitaiz lancia una stoccata a Leonardo Bonucci: “Bella delusione”

Una posizione, questa di Leonardo Bonucci e della nazionale italiana, che non è affatto piaciuta a Gemitaiz. Il noto rapper ha condiviso le parole del calciatore in una story sul suo profilo Instagram, palesando tutto il suo dissenso: “Bella delusione, soprattutto la spiegazione”. Sulla questione si è espresso anche il coach Mancini, ritenendo giusto dare alò suo team libertà di scelta in merito. Diversa invece l’opinione di organi politici come il PD di Enrico Letta che ha esplicitamente chiesto alla Nazionale italiana di inginocchiarsi e dimostrare il suo appoggio totale ad un messaggio così importante. “La lotta al razzismo si fa in un altro modo“, ha tuttavia sottolineato la dirigenza della Nazionale ai microfoni dell’Ansa.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA GALLES DANIMARCA/ Video streaming tv: ecco 10 precedenti (Europei 2020)RISULTATI EUROPEI 2020/ Diretta gol: due record per gli azzurri? Live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA