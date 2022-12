Genitori di Chiara Amirante/ “Agnostici, poi l’incontro con Chiara Lubich”

I genitori di Chiara Amirante

Chiara Amirante sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 21 dicembre, di Oggi è un altro giorno. La fondatrice di “Nuovi Orizzonti” – comunità nella quale operano stabilmente 700.000 volontari denominati Cavalieri della luce (molti tolti dalla strada) – ha più volte raccontato come è avvenuta la conversione dei suoi genitori, che ha poi influenzato anche la sua vita: “I miei genitori erano anticlericali e agnostici, ma sempre alla ricerca di risposte sul senso della vita e del dolore”, ha detto al Corriere della Sera. È stato il gesuita padre Riccardo Lombardi a parlare loro dei focolarini: “A un raduno conobbero la fondatrice Chiara Lubich. Anziché sulla via di Damasco, caddero folgorati a Fiera di Primiero, in Trentino. Ero nella pancia della mamma quando fui portata nella basilica di Santa Maria Maggiore e consacrata alla Madonna”.

Malattia Marino Bartoletti: "Ho avuto un tumore"/ "Battersi fino al 90esimo minuto"

La madre Mietta Finzi

Mietta Finzi, madre di Chiara Amirante, è morta il 4 febbraio 2017: “In questi giorni nei momenti di coscienza abbiamo più volte parlato del Cielo e lei non vedeva l’ora di andarci. Quando l’ho avvertita che probabilmente sarebbe partita presto mi ha detto, con un fil di voce, che ne era felice e che era pronta. Per molti di voi è stata una seconda mamma e lo strappo è davvero molto doloroso ma siamo in festa per lei che da tempo ormai desiderava tanto partire per il Paradiso!”, ha scritto la Amirante sul sito di Nuovi Orizzonti. Anche il fratello Luca ha voluto ricordare la madre e i suoi preziosi insegnamenti: “Ha sempre avuto la capacità di sorridere anche nei momenti più difficili. Ma non era il classico sorriso dei politici e degli attori, quello fintissimo per intenderci. Era un sorriso VERO, che veniva dal cuore. Anche quando stava in carrozzella e si vedeva che soffriva tantissimo, riusciva a sorridere e a infondere un senso di pace di gioia e tranquillità che solo la fede le poteva dare”.

LEGGI ANCHE:

BENEDETTA CRAVERI, CHI È/ Il ricordo del nonno Benedetto Croce: "Aveva grande consapevolezza della politica"FRANCESCO BACCINI, EX FIDANZATO DI DOLCENERA/ "Io gatta morta? Povero! Sapeva che ero fidanzata…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA