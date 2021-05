Genitori Emanuela Tittocchia, mamma e papà Mario/ “Siamo simili, ambiziosi e buoni”

Emanuela Tittocchia potrebbe presto ricevere una bellissima sorpresa in diretta all’Isola dei Famosi 2021. È probabile che la naufraga stia sperando di poter sentire i suoi genitori, ai quali è molto attaccata. Lo dimostrano i tanti post che la showgirl dedica alla sua famiglia, ricchi di parole di stima e affetto. Come quello dedicato a papà Mario nel giorno del suo compleanno lo scorso 16 febbraio: “Come si fa a definire un padre? Come si fa a trovare le parole giuste per spiegare chi è il padre per una figlia femmina? – ha scritto la Tittocchia all’inizio del suo post affiancato da una foto di lei bambina tra le sue braccia – Eri giovanissimo quando sono nata, siamo cresciuti insieme con momenti di grande amore, commozione e complicità e momenti di scontri importanti. […] Le cose che mal sopportavo, anzi mal sopporto, di te sono esattamente i miei difetti. Siamo simili, ambiziosi e buoni.”

TITTOCCHIA IN TOPLESS A LETTO CON AWED "HO VISTO LE TETT*"/ Foto, lui "Non potevo..."

Emanuela Tittocchia e la dedica ai genitori per i 50 anni di matrimonio

Andando a ritroso su Facebook, troviamo anche uno scatto dei genitori di Emanuela Tittocchia nel giorno del loro matrimonio. Uno scatto che la naufraga dell’Isola dei Famosi ha postato per celebrare un giorno molto importante: “Mia mamma e mio papà oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. Li ho visti amarsi tanto, supportarsi, discutere, fare pace… Spesso chiedo loro quale sia il segreto per riuscire ad amarsi per così tanto tempo. La risposta è “amarsi”. Buon Anniversario veri amori della mia vita”, ha scritto Emanuela.

Emanuela Tittocchia eliminata Isola dei Famosi 2021?/ Pronta la "vendetta" contro Isolde Kostner...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

LEGGI ANCHE:

Emanuela Tittocchia ex fidanzati: da Fabio Testi a Biagio D'Anelli/ Quella volta che perse il bambino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA