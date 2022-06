Gennaro Auletto deluso dopo l’Isola: “Ero il più attaccato”/ “Mercedesz, Estefania e Luca i più strateghi”

Gennaro Auletto, le rivelazioni dopo l’Isola dei Famosi 2022

È l’ultimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 e come tutti coloro che l’hanno preceduto, anche Gennaro Auletto ha risposto a un po’ di domande dei fan attraverso il profilo Instagram ufficiale del reality. In particolare Gennaro ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, lanciando delle stoccate ad alcuni naufraghi che hanno condiviso questa avventura con lui.

Eliminato Isola dei Famosi 2022, chi è?/ Gennaro bocciato dal web, ma...

A Gennaro Auletto un utente ha dunque chiesto chi fossero i naufraghi più strateghi all’Isola dei Famosi. Il modello ha così fatto tre nomi ben specifici: “Secondo me i più strateghi di tutti sono Mercedesz, Estefania e Luca, sono quelli che mi hanno deluso più di tutti e veramente ci sono rimasto molto male“, ha tuonato.

Cosa è successo tra Gennaro Auletto e Mercedesz Henger?/ "Mi sarei aspettata..."

Gennaro Auletto, la stoccata ai naufraghi dopo l’Isola

Gennaro Auletto ha poi rivelato che Nick Luciani è la persona con la quale ha istaurato una bella amicizia: “Il naufrago con cui ho legato di più è Nick. È una persona eccezionale che mi è rimasta nel cuore e che non vedo l’ora di rivedere. Faccio il tipo per lui.” ha quindi rivelato in merito alla ormai imminente finale dell’Isola dei Famosi. A questo punto ha lanciato una stoccata ai suoi ex compagni d’avventura, dichiarando: “Io sull’isola ero quello più attaccato, altre persone non muovevano un dito e non venivano minimamente criticate.”

Luca Daffrè vs Gennaro Auletto: scontro all'Isola dei Famosi/ "Sempre noi a imboccarlo", fine dell'amicizia?

Gennaro Auletto è stato dunque eliminato ad un passo dalla semifinale dell’Isola dei Famosi. In gioco sono ora rimasti: Nicolas Vaporidis, che è stato eletto primo finalista de L’Isola, Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Estefania Bernal, Nick Luciani, Carmen Di Pietro e Pamela Petrarolo. Chi sarà il vincitore di questa edizione?











© RIPRODUZIONE RISERVATA