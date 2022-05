Gennaro Auletto eliminato dall’Isola dei Famosi 2022?/ Mai entrato nelle dinamiche…

Che Gennaro Auletto è un bel ragazzo non ce lo doveva confermare L’Isola dei Famosi 2022 dove comunque abbiamo avuto la possibilità di ammirare ulteriormente il suo fisico scolpito. Chi ha dimostrato, senza nemmeno girarci troppo intorno, una cotta per lui è la splendida Fabrizia Santarelli. Al momento non è scoccato il flirt, non ci sono stati baci, ma si possono notare buone vibrazioni con la sensazione che tra i due da un momento all’altro possa accadere qualcosa.

Bisognerà però capire se Gennaro avrà l’occasione di poter approfondire le sue conoscenze all’Isola dei Famosi, visto che questa sera ci sarà un televoto flash che lo metterà a rischio eliminazione. Purtroppo il modello non è riuscito ancora a conquistare il favore del pubblico che, al primo televoto, lo ha ‘cacciato’ dalla playa principale.

Gennaro Auletto, deve abbandonare la Palapa a L’Isola dei Famosi 2022

Gennaro Auletto è stato tra i protagonisti del televoto di lunedì 23 maggio scorso a L’Isola dei Famosi 2022. Durante la diretta Ilary Blasi ha comunicato il verdetto del televoto ai naufraghi e proprio Gennaro ha dovuto abbandonare la Palapa. Il modello era approdato sull’isola pochi giorni fa insieme a Pamela, Marco Maccarini e Luca. I primi due concorrenti a salvarsi sono Luca e Roger. Restano Estefania e Gennaro, ma è il modello italo-marocchino ad andarsene e raggiungere Playa Sgamada. Prima di salutare i compagni dà il Bacio di Giuda a Carmen con cui, nel corso della settimana, ha avuto una discussione. Infatti, la puntata precedente la showgirl aveva votato Gennaro, mettendolo così a rischio eliminazione contro Luca, Estefania e Roger. Il modello non ha accettato in modo sportivo la nomination ed ha iniziato a criticare Carmen sostenendo che non faccia nulla oltre lamentarsi tutto il giorno. Stremata dalle provocazioni, la donna ha risposto a tono intimandogli di stare al suo posto dato che era appena arrivato sull’Isola e di darsi una calmata.

Seconda chance per Gennaro Auletto a Playa Sgamada

A seguito del volere del pubblico de L’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi comunica a Gennaro Auletto di raggiungere le sue compagne su Playa Sgamada. Fabrizia e Mercedesz sono contente di accogliere il nuovo ragazzo, speranzose che con il suo arrivo e con la dipartita di Licia, la situazione nella spiaggia sia più serena e distesa. Licia infatti decide di abbandonare l’Isola dei Famosi dopo aver saputo del prolungamento del programma. Anche Guendalina, Blind e Alessandro decidono di andarsene per sempre dall’Isola dei Famosi. Gennaro non perde tempo e aggiorna subito le due naufraghe di come stiano andando le cose a Playa Rinovada e si confronta con loro sugli atteggiamenti di alcuni compagni, come Maria Laura e Carmen. Si vedrà se la presenza del modello aiuterà a rendere il clima più disteso e sereno a Playa Sgamada e a migliorare il rapporto tra Fabrizia e Mercedesz.











