Gennaro Lillio/ È solo un “vice Giorgio” per Francesca De Andrè? (Grande Fratello 16)

Gennaro Lillio ha deciso di non rimanere più all’interno di determinati confini, dato tutto quello che è accaduto al Grande Fratello 16 negli ultimi sette giorni. Ha avuto l’arduo compito di informare Francesca De Andrè del nuovo tradimento del fidanzato e sembrava quasi rassegnato ad aver comunque perso il treno. La ragazza infatti si è mostrata piuttosto infastidita di fronte alle parole di amici e opinionisti, che l’hanno spinta più volte fra le braccia del concorrente napoletano. Lo stesso Gennaro non ha gradito essere inquadrato come una sorta di ripiego, convinto di non meritare il secondo posto. Superato lo scoglio dei primi giorni successivi alla diretta dello scorso lunedì, i due ragazzi però hanno trovato il modo di avvicinarsi sempre di più. Ora che Francesca non ha più un legame da proteggere si può persino permettere baci bollenti e frasi piccanti, come la richiesta di un bacio sulle labbra che potrebbe arrivare nelle prossime ore. La De Andrè del resto non fa altro che provocarlo e prima o poi riuscirà nel suo intento. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio e Francesca De Andrè.

Gennaro Lillio: settimana ricca di incomprensioni con Francesca De André

Gennaro Lillio si è ormai trasformato in un piccolo squalo, che con piccoli movimenti circolatori attende il momento più giusto per affondare i denti nella sua preda. La Casa del Grande Fratello 2019 è fin troppo piccola per sfuggire allo sguardo infuocato del bel napoletano, sempre più vittima dell’arte seduttoria di Francesca De Andrè. Ora che i due possono agire con più libertà, ogni riservatezza è stata messa al bando a favore di continui avvicinamenti. In una particolare situazione abbiamo potuto vedere Gennaro gonfio di desiderio a breve distanza da Francesca, impegnata in quel momento a fare la doccia. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. La settimana però non è stata così tranquilla per entrambi i ragazzi, finiti spesso ai ferri corti per via delle tante incomprensioni. Ritrovarsi in un gruppo pronto a travisare ogni parola non rende più facile il loro legame, ma per ora ogni scontro si è risolto con un nuovo abbraccio. Eppure in base alle previsioni e i desideri di tanti spettatori, Francesca potrebbe presto lasciare la Casa.

Gli attacchi sui socila per la vicinanza a Francesca De André

Il Grande Fratello 2019 ha portato fortuna a Gennaro Lillio solo durante le prime settimane di reality. Ora che il ragazzo si è avvicinato sempre di più a Francesca De Andrè, molti telespettatori sembrano aver fatto marcia indietro nei suoi confronti. La gieffina continua ad essere la più contestata di quest’edizione e chiunque finisca nel suo gruppetto non viene visto di buon occhio dalla maggior parte del pubblico italiano. Sui social i commenti sono spesso negativi, per un Gennaro che forse avrebbe fatto meglio a rimanere single oppure risolvere la situazione con Mila Suarez. Nel frattempo all’esterno si sta alzando un altro polverone, dovuto all’ex agente Lele Mora che ha avuto modo di conoscerlo bene e con cui ha stretto un’amicizia affettuosa da ormai sei anni. In un’intervista a Nuovo Tv, Mora sottolinea che il sentimento che lega Gennaro a Francesca potrebbe essere più che sincero. La prova del 9 però la avremo solo una volta che entrambi saranno usciti dal programma. L’ex agente e sostenitore di Fabrizio Corona smentisce inoltre che il concorrente napoletano sia un suo ex amante, anche se le voci in merito ad un antico flirt non mancano.



