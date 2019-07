GENNARO LILLIO/ L’ex Grande Fratello commuove con una sorpresa alla sorella

Gennaro Lillio, nella giornata di mercoledì ha voluto fare una sorpresa a sua sorella Maria conosciuta di fatto durante l’esperienza del ragazzo al Grande Fratello, dove ha ricevuto un messaggio di Maria che manifestava la forte volontà di conoscerlo. Gennaro aveva dichiarato di volerla presto incontrare ed ha tenuto fede alla sua promessa. Dopo l’avventura televisiva ha deciso infatti di mettersi in contatto con la ragazza. Gennaro, il personal trainer che si è fatto conoscere al Grande Fratello per la sua spontaneità nonostante una vita tormentata, si è dunque ricongiunto alla sorella, un elemento di serenità parallelo al proseguimento della sua storia d’amore con Francesca De André, che sta proseguendo positivamente anche se la coppia non lascia molte tracce sui social, al contrario degli altri concorrenti del Grande Fratello.

Lo stupore di Maria

La sorpresa di Gennaro Lillio alla sorella Maria è andata in scena con il personal trainer che è andato a prendere la ragazza testimoniando il tutto con delle “stories” su Instagram. Gennaro ha raccontato ai suoi followers: “Oggi sono venuto a fare una sorpresa a una persona speciale. Anche se lei non se lo aspetta, io la sto aspettando qui fuori. Vediamo che faccia fa!” E così è stato con Maria che è rimasta piacevolmente sorpresa e anche un po’ commossa, affermando di non aspettarsi la presenza del fratello in quel momento. Un rapporto che sta crescendo e che Gennaro tiene a mostrare con orgoglio, l’appello di Maria durante l’esperienza di Gennaro al Grande Fratello è andato a segno e il ragazzo assieme a lei può godersi un po’ di ritrovata tranquillità familiare, mentre Francesca De André spesso si fa risucchiare da polemiche relative proprio agli ex concorrenti del reality. D’altronde ognuno ha il suo carattere…





