Gennaro Lillio vs Vladimir Luxuria / “Mi critichi perché vuoi uscire a cena con me?”

Gennaro Lillio racconta la sua verità a Live Non è la D’Urso, dove risponde alle parole di Francesca De André. La sua ex fidanzata non è stata tenera col modello partenopeo, che quando si rivede nel video montato dagli autori precisa: “Gennaro contro tutti mi sembra un titolo grosso. Francesca De André? A me in una intervista mi hanno chiesto se sarei tornato con una ex e io ho detto che non sono una persona che guarda indietro. Era una domanda generica“. Gli opinionisti di Barbara D’Urso punzecchiano Gennaro Lillio, che discute soprattutto con Vladimir Luxuria: “Io ringrazio Dio perché sto bene e perché la mia famiglia sta bene non per le relazioni che ho avuto. Vladimir Luxuria? Mi criticava quando ero in casa, mi criticava quando stavo con Francesca e mi critica ora: non è che vuole uscire con me a cena?“.

Gennaro Lillio, scintille con Vladimir Luxuria a Live

Vladimir Luxuria non la prende benissimo e risponde stizzita a Gennaro: “Non ho bisogno di venire a cena con te mio caro”. Si chiude quindi con qualche scintilla l’ospitata di Gennaro Lillio dalla D’Urso, che comunque saluta senza toni polemici. Evidentemente il modello partenopeo ha davvero voltato pagina e ora pensa solo al suo futuro, senza la De André. Proprio la nipote dell’indimenticato Faber, pochi minuti prima era stata molto secca al riguardo, dicendo di essere felice col suo attuale compagno.



