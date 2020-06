George Floyd, sesta notte di coprifuoco in Usa/ Scontri alla Casa Bianca: 50 feriti

Pubblicità

Ennesima notte di scontri e di violenza negli Stati Uniti, con migliaia di manifestanti da est a ovest, che sono scesi in piazza per protestare dopo la morte del 46enne afroamericano George Floyd, ucciso la scorsa settimana da un agente a Minneapolis, durante un arresto. Come riferiscono i colleghi dell’agenzia Agi, quella appena passata è stata per l’esattezza la sesta notte da incubo oltre oceano, con diverse città che hanno imposto il coprifuoco, violato però dai manifestanti. Grandi proteste di fronte alla Casa Bianca a Washington, la residenza del presidente degli Usa, Donald Trump. Anche il centro amministrativo del paese è stato sottoposto a coprifuoco, precisamente dalle ore 23:00 alle 06:00 del mattino, con il tycoon che è stato trasferito nel bunker dell’edificio assieme alla moglie Melania e al figlio Barron, per sicurezza. Fuori la White House gli scontri sono andati avanti per ore, e il bilancio è stato di almeno cinquanta feriti, fra cui anche diversi uomini della sicurezza del presidente.

Pubblicità

GEORGE FLOYD, SCONTRI SENZA FINE: 2.500 ARRESTI NEL SOLO WEEKEND

Sempre a Washington, a Lafayette Park, numerosi incendi sono stati appiccati dalla folla, e la polizia ha risposto sparando gas lacrimogeni, granate stordenti e spray al peperoncino. Fiamme che hanno coinvolto anche l’ingresso della chiesa di St. John, anche se sono state prontamente domate. Nel contempo sono proseguiti gli arresti, circa 2.500 nel solo weekend in tutto il paese, fra cui 150 nella sola Minneapolis nelle ultime 24 ore. Almeno quaranta le città dove è stato imposto il coprifuoco, e la Guardia nazionale è stata mobilitata in sedici diversi stati per aiutare le forze dell’ordine nel sedare la folla inferocita. Centinaia i negozi saccheggiati e le auto date alle fiamme, così come i commissariati di polizia in ogni angolo degli Stati Uniti, a conferma di una protesta decisamente violenta e che per ora non sembra vedere la parola fine. Il bilancio ad oggi, è di tre vittime fra i manifestanti, con l’aggiunta di un poliziotto ferito in maniera grave dopo essere stato accoltellato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA