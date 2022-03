Georgette Polizzi è mamma! “È nato Sole” figlio con Davide Tresse/ Oltre la sclerosi multipla

Georgette Polizzi e Davide Tresse diventano genitori: fiocco rosa per gli ex Temptation island

Fiocco rosa per la coppia vip Georgette Polizzi e Davide Tresse e a rendere nota la notizia del lieto arrivo del primogenito per gli ex Temptation island è in queste ore la stessa stilista, che quindi corona il sogno della maternità nonostante la sclerosi multipla, diagnosticatale negli ultimi anni. I due neo genitori diventano vip per l’occhio pubblico prendendo parte nel 2016 a Temptation island, condotto da Filippo Bisciglia, dove si dicono sull’orlo di una crisi d’amore. Un momento no che i due superano con tenacia. Tant’è che in seguito all’uscita di scena dal format lei si afferma come stilista, coniugando il lavoro alla lovestory con Davide.

Nel 2018 arriva però la diagnosi della malattia per Georgette Polizzi, che la vede costretta a sottoporsi a diversi ricoveri d’urgenza. Ciò nonostante, Davide Tresse le promette amore eterno sull’altare, convolando con lei a nozze, per poi apprendere della gravidanza di lei lo scorso agosto 2021. E in queste ore giunge l’annuncio di Georgette della nascita della primogenita concepita con l’amato Davide, a corredo di una carrellata di scatti che immortala la coppia di neo genitori vip mentre stringono tra le braccia il frutto del loro amore: “21 marzo , primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia”.

Nasce Sole Tresse, la primogenita degli ex Temptation island, Georgette Polizzi e Davide Tresse

A margine del post condiviso su Instagram, che annuncia la nascita del primogenito di Georgette Polizzi e Davide Tresse, non mancano i sentiti messaggi di congratulazioni per la coppia vip ex Temptation island. “Auguri, tesoro”, scrive l’ex Uomini e donne, Sabrina Ghio, alla neo mamma Georgette Polizzi. Non tardano ad arrivare poi neanche le emoticon con gli occhi a cuoricino dell’altra ex Uomini e donne, Giulia De Lellis, tra gli altri innumerevoli messaggi di benvenuto al mondo per Sole Tresse.

La piccola è venuta alla luce presso l’ospedale veneto Alto Vicentino Santorso ed è il frutto del grande amore che Georgette Polizzi e Davide Tresse, quindi, nutrono l’uno per l’altra, nonostante le difficoltà che si sono ad oggi presentate nella loro vita di coppia. Segno che l’amore, alla fine, vince sempre.

