Georgette Polizzi “Incinta con fecondazione assistita, avuto minaccia d’aborto”/ Davide ha reagito male poi..

Georgette Polizzi aspetta il suo primo figlio. Per realizzare il suo sogno, la stilista ha dovuto affrontare un percorso complicato e in salita. Lei e il marito Davide Tresse hanno infatti fatto ricorso alla fecondazione assistita. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Georgette ha rivelato che il momento difficile è stato superato: “L’inizio è stato difficile, ho avuto una minaccia d’aborto e ho passato le vacanze distesa a letto. Ora però sto bene. La gravidanza è il periodo più bello nella vita di una donna con la sclerosi multipla: è come se la malattia si mettesse in stand by”.

Da due anni Georgette combatte contro la sclerosi multipla e infatti ha rivelato le sue preoccupazioni: “I problemi con la sclerosi si ripresenteranno subito dopo il parto, potrebbero esserci delle ricadute importanti”. La Polizzi però è decisa a non arrendersi e ha dichiarato: “Sono pronta a sottopormi di nuovo alle mie terapie, farò qualsiasi cosa, voglio che mio figlio abbia una mamma forte”.

Georgette si è affidata alla procreazione medicalmente assistita. Il primo tentativo però non era andato bene: “Ho intrapreso il primo percorso di procreazione assistita, che è fallito. Avevo fatto le cose con leggerezza, senza informarmi bene. E’ stata dura, ho sofferto, poi però mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: ‘Sento che ce la farò’. Ho cambiato centro e ho intrapreso un percorso diverso, lungo, fatto di analisi, esami, test di prove. Facevo cinque iniezioni ogni sera”, ha raccontato. Una situazione che ha provocato litigi anche tra lei e Davide: “Litigavamo sempre, è stato devastante. Ero bombardata di ormoni”.

Georgette non sta più nella pelle per l’emozione anche se ha confidato di essere rimasta spiazzata dalla reazione del marito alla notizia: “Gli ho fatto trovare il test sulla gravidanza, ma è rimasto freddino. Sul momento ci sono rimasta male”. Ha poi spiegato che la sua reazione era dovuta ad un istinto di protezione: “Temeva che le cose potessero andare ancora male. Ora che tutto sta andando bene è felicissimo”, ha dichiarato la Polizzi.



