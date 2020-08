Georgette Polizzi, sclerosi multipla / “Perso controllo, in mare mi serve salvagente”

Georgette Polizzi parla con coraggio e schiettezza della sua malattia, la sclerosi multipla, rivelandosi sorprendentemente disinvolta. L’ex di Temptation Island si conferma una vera leonessa, un uragano, come si evince dal post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si ritrae in vacanza con la sua dolce metà Davide Tresse a Lignano Sabbiadoro. La coppia si è concessa un bel bagno in mare ed un po’ di relax, l’occasione giusta per Georgette Polizzi di spingersi in riflessioni profonde sulla vita e sul suo stato di salute. “Le cose cambiano…”, scrive la Polizzi, “Prima di ammalarmi facevamo dei bagni infiniti… facevamo le gare a chi arrivava prima a riva nuotando, giocavamo a chi stava più in apnea e ovviamente sfide allo stile libero migliore. Oggi è tutta un’altra storia”. Dopo un periodo di paralisi, Georgette Polizzi è tornata a muovere gli arti, tuttavia un semplice bagno al mare richiede particolari accorgimenti e attenzioni per la showgirl.

Georgette Polizzi: “Oggi faccio il bagno col salvagente”

“Oggi il bagno in mare lo faccio con il salvagente con una cima legata alla barca”, racconta l’ex di Temptation Island, senza filtri. “Non riesco a controllare il mio corpo e la mia stanchezza in mare aperto ma lui non me lo fa pesare… resta al mio fianco e mi riempie di baci!”, aggiunge la Polizzi. Che al suo fianco ha sempre il marito Davide Tresse, con cui partecipò ad una vecchia edizione di Temptations Island. I due, insieme, continuano a far sognare migliaia di fan, che li seguono costantemente nelle loro avventure social. Oggi più che mai, i fan, fanno sentire il proprio affetto per Georgette.



