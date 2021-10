Georgia Manci, fidanzata Antonio Mezzancella/ L’imitatore ha due figlie

Georgia Manci e Antonio Mezzancella: amore nato su Rai 1

Georgia Manci è la fidanzata di Antonio Mezzancella. I due sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e condividono pochissimi scatti di coppia sui social. La ballerina e l’imitatore si sono conosciuti nel 2016 dietro le quinte del programma “Tale e Quale Show”. Georgia Mancini, infatti, è una ballerina dei programmi di Carlo Conti da dieci anni. Il primo incontro è avvenuto quando Antonio ha partecipato al varietà in qualità di super ospite con l’imitazione di Fedez. “All’inizio abbiamo parlato poco e ci siamo scambiati solo messaggi sui social. Poi io le ho chiesto il numero di telefono. L’ho invitata a cena e così è cominciato il corteggiamento, che però non è durato nemmeno tanto”, ha raccontato qualche anno fa Mezzancella sulle pagine del settimanale Nuovo.

Antonio Mezzancella: il matrimonio e le due figlie

Per Antonio Mezzancella è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Vedendo quella bellissima ragazza dai tratti mediterranei, con quella cascata di ricci sulla schiena, mi sono detto: Mica me ne posso andare via adesso”, ha detto sulle pagine del settimanale DiPiù Tv ricordando il loro primo incontro con Georgia Manci. Da maggio del 2017 hanno preso casa insieme e vivono a Roma, città natale della ballerina. Anche quest’anno i due lavorano insieme per “Tale e Quale show”: Antonio come vocal coach e Georgia nel corpo di ballo. Antonio Mezzancella ha due figlie, Chiara e Laura, nate rispettivamente nel 2009 e nel 2011, avute da un precedente matrimonio

