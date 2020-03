Geostorm/ Video, su Canale 5 il film con Gerard Butler (oggi, 9 marzo 2020)

Geostorm va in onda oggi, 9 marzo, a partire dalle ore 21:20 su Canale 5. Il film appartiene al genere catastrofico ed è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo durante l’anno 2017. Il progetto è nato dalla mente di Dean Devlin, regista, sceneggiatore e produttore di tale pellicola. All’interno del cast di Geostorm ci sono molteplici volti noti del cinema. Il protagonista è Gerard Butler accompagnato da Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Jim Sturgess e Alexandra Maria Laura. Le musiche del film sono state composte da Lorne Balfe mentre la fotografia della pellicola è stata curata da Roberto Schaefer.

Geostorm, la trama del film

Ecco la trama di Geostorm. L’anno è il 2019. La crisi climatica è diventata un problema che non si può più ignorare e le nazioni non sanno come poter riuscire a prendere delle contromisure necessarie. Improvvisamente, gli Stati del mondo collaborano insieme e prendono la decisione di costruire e lanciare in orbita un sistema satellitare capace di controllare gli agenti atmosferici del Pianeta Terra. In questo modo, gli uomini saranno in grado di controllare il clima e potranno modificarlo a proprio piacimento, ricordando comunque di essere equilibrati. Il progetto viene portato avanti da Jake Lawson, un intelligente studioso che sembra però non andare troppo d’accordo con i piani del governo. Per la sua insubordinazione, Jake viene licenziato ed a capo del progetto viene incaricato il fratello. Tre anni dopo, la situazione sembra essere paradossale. Nel mondo si verificano eventi climatici catastrofiche come bufere di neve in deserti medio orientali. A quanto pare, il sistema di satelliti, chiamato Dutch Boy non sembra più funzionare come dovrebbe. O forse, qualcuno lo ha manomesso per veder crollare l’umanità. Toccherà quindi a Jake Lawson, incaricato dal presidente in persona, riuscire ad andare nello spazio, verificare lo stato del Dutch Boy ed evitare che si formi il Geostorm, il più grande disastro climatico della storia dell’umanità.

Video, il trailer di Geostorm



