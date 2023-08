Germania: “Attacchi droni in Russia conformi a diritto internazionale”/ “Ucraina ha diritto di difesa”

Annalena Baerbock, la ministra degli Esteri tedesca dopo gli attacchi droni in Russia: “Ucraina ha diritto di difesa”

Gli attacchi di droni ucraini in Russia sono conformi al diritto internazionale. Lo ha affermato la ministra degli esteri del governo tedesco, Annalena Baerbock. “La Russia ha attaccato l’Ucraina, motivo per cui l’Ucraina ha il diritto, garantito dalla Carta delle Nazioni Unite, di difendere da sola il proprio Paese e il proprio popolo”, ha tuonato la capa della diplomazia tedesca in occasione di una conferenza stampa, esprimendo il proprio punto di vista a proposito dei possibili rischi dell’escalation della guerra, rappresentato dagli ultimi attacchi di droni ucraini che stanno aumentando nella regione di Mosca.

“La Russia bombarda incessantemente obiettivi civili in Ucraina, silos di grano, ospedali, chiese. E l’Ucraina si difende nel quadro del diritto internazionale”, ha spiegato durante la conferenza congiunta tenuta assieme alla sua controparte estone Margus Tsahkna.

La Germania sostiene che gli attacchi di droni a Mosca sono coperti dal diritto internazionale: “Ucraina si difende entro i limiti”

La presa di posizione di Annalena Baerbock ha avuto il un riscontro importante a livello mediatico, su un argomento che continuare a tenere in grande apprensione tutta Europa. “L’Ucraina si difende entro i limiti del diritto internazionale”, ha ribadito decisa in conferenza stampa insieme alla sua controparte estone Margus Tsahkna. La situazione sta destando grande preoccupazione, dato che il conflitto rischia di inasprirsi e sembra lontano, almeno per il momento, dalla fine.

Due droni puntati su Mosca sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea russa durante la notte, hanno riferito i media esteri, dopo l’ennesimo attacco consecutivo sulla regione della capitale. Non è la prima volta, dunque, dato che anche lo scorso maggio furono abbattuti droni vicino al Cremlino.

