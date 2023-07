Germania, crisi vocazioni: chiese protestanti senza pastori/ I “cambi di carriera” non bastano

Crisi di vocazione in Germania, dove le chiese protestanti sono ormai a corto di pastori. Sono ormai diventati una specie rara in tutto il Paese. La Chiesa protestante, infatti, stima che il numero di pastori in Germania potrebbe diminuire di un quarto entro il 2030. Pertanto, da qualche anno sta cercando in maniera esplicita di favorire nuovi ingressi. I cambi di carriera stanno contribuendo a colmare le carenze nelle congregazioni protestanti, anche se non sono sufficienti. Ne parla Süddeutsche Zeitung, citando alcuni casi, come quello di Beate Klostermann-Reimers, che dopo una carriera da infermiera ha deciso di studiare teologia a Marburgo, la cui università è considerata “pioniera nella formazione teologica per chi cambia carriera“. Lei ha messo fine alla ricerca di un pastore a Valten dopo un anno, quattro mesi e 17 giorni.

«Molte parrocchie condividono questo destino, alcune non riescono più a trovare un sostituto e vengono fuse con altre o ridotte. Il numero di nomine di nuovi parroci si è più che dimezzato negli ultimi 30 anni», riporta il giornale tedesco. Ma i delegati non possono supplire a tutte le lacune. Ecco perché i responsabili della Chiesa stanno escogitando altre strategie. Infatti, con lo slogan “La tua professione. Vita piena” e un sito web associato che include video su YouTube, la Chiesa evangelica in Germania (EKD) sta reclutando giovani per il pastorato dal 2016, ma con un successo limitato. Se a metà degli anni ’90 c’erano ancora circa 7mila studenti di teologia protestante, dal 2010 il loro numero si è assestato intorno a 2.500.

APPELLI PER PASTORI, MA LA CRISI È ANCHE DELLA FEDE

Nel bacino di utenza della chiesa di Velten vivono circa 15mila persone, di cui circa 1.700 sono membri delle chiese protestanti. Solo 1 persona su nove. I cattolici sono ancora meno. Perché c’è una crisi di vocazione nella Chiesa protestante tedesca? Stando all’analisi di Süddeutsche Zeitung c’è di mezzo la DDR, perché tra il 1950 e la caduta del comunismo, il numero di membri della chiesa protestante nella DDR è sceso da quasi l’85% al 25%, in quanto la leadership socialista ha fatto molto per spingere la religione fuori dalla vita quotidiana, con effetti che si riscontrano tuttora.

Delle chiese protestanti, circa una su dieci nel Brandeburgo è così poco utilizzata che ci si interroga su cosa si possa fare nei vecchi edifici ecclesiastici. Infatti, qua e là sono già stati aperti dei caffè. Sui siti web delle chiese si trovano annunci per candidarsi come pastori. Il problema però non è solo il pasturato, perché il numero di membri della Chiesa protestante sarà più che dimezzato nei prossimi 40 anni, almeno questa è la previsione di uno studio condotto per conto delle Chiese. Nell’Est il declino dovrebbe essere ancora maggiore.











