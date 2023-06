Germania, estrema destra Afd conquista il primo distretto/ Vittoria in Turingia

Prima volta per l’estrema destra in Germania. Afd ha infatti strappato la prima vittoria in un ballottaggio locale: in Turingia il candidato Robert Sesselmann è diventato presidente del distretto rurale di Sonneberg. Sesselmann ha ottenuto il 52,8 contro il 47,2 del conservatore Jurgen Koepper, della Cdu. Un successo che tiene banco a livello nazionale, considerando la preoccupazione di molti per l’avanzata del partito guidato da Tino Chrupalla e Alice Weidel.

“È solo l’inizio”, le parole ricche di soddisfazione di Chrupalia riportate dall’Ansa: “Noi convinciamo le maggioranze con la nostra politica nell’interesse dei cittadini. E così porteremo avanti una svolta positiva”. Afd ha intenzione di continuare il percorso di crescita e proprio negli scorsi giorni è arrivato l’annuncio di voler presentare un candidato cancelliere alle elezioni federali in programma nel 2025.

Germania, estrema destra Afd conquista il primo distretto

Sorvegliata dai servizi interni per le sue posizioni estremiste, Afd sta riscontrando una crescita esponenziale negli ultimi tempi. I sondaggi parlano chiaro: il partito si attesta attorno al 20 per cento, con tanto di sorpasso ai danni dei socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz. La vittoria in Turingia è un segnale importante per il partito di Chrupalia e Weidel, con il candidato Sesselamann premiato al ballottaggio dopo aver vinto il primo turno dell’11 giugno. La campagna elettorale è stata condotta su temi molto sentiti dalla cittadinanza: dalla lotta all’inflazione all’aumento dei rifugiati in Germania, passando per la ferma opposizione alla svolta sui termosifoni ecologici voluta dai verdi. La vittoria di Afd è “un segnale di allarme per tutte le forze democratiche”, la denuncia ministro dell’Interno della Turingia, Georg Maier, delle fila di Spd.

