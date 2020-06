Germania, nuovo focolaio Coronavirus/ Gottinga richiude scuole: 80 casi dopo festa

Pubblicità

Un nuovo focolaio di Coronavirus è esploso in Germania, costringendo così a portare alla richiusura temporanea delle scuole a Gottinga, in Bassa Sassonia. La decisione relativa alla richiusura in via prettamente precauzionale, come riferisce la Dpa, riguarda una sola settimana. Tuttavia, spiega l’Ansa, la notizia ha destato molto scalpore e fatto ricadere la preoccupazione tra i cittadini dal momento che è la prima volta che si torna a chiudere le scuole in un’area della Germania dalla fine del lockdown. A spiegare meglio l’accaduto, motivando anche l’esplosione del nuovo inatteso focolaio è stato Il Messaggero, secondo il quale l’inosservanza delle regole anti-coronavirus da parte di qualche famiglia, mista all’euforia per la fine del Ramadan, ha costretto Gottinga a compiere un necessario passo indietro. E così la città universitaria tedesca ha richiuso le scuole per una settimana dopo la registrazione di nuovi 80 casi positivi al Coronavirus in seguito ad una festa privata tra famiglie numerose che hanno preso troppo alla leggera le regole e le distanze anti-Covid. Anche a Berlino il ministro della Salute Jens Spahn ha messo in guardia dai party e dalle altre manifestazioni che contribuiscono a far registrare assembramento, dopo la grande manifestazione sui canotti nel canale di Kreuzberg, dove almeno 1.500 giovani hanno lanciato una protesta “per la cultura rave” nel weekend.

Pubblicità

GERMANIA, NUOVO FOCOLAIO CORONAVIRUS: A GOTTINGA SCUOLE DI NUOVO CHIUSE

Il timore di una seconda imminente ondata di Coronavirus in Germania è molto elevato anche alla luce del risalito tasso di contagio nella Capitale. “In occasione delle feste il virus si trasmette più facilmente. Le immagini dei giorni scorsi mi preoccupano. Siamo ancora nel mezzo della pandemia. Consolidiamo i risultati raggiunti e continuiamo a prestare attenzione”, è stato l’ammonimento da parte del ministro del Gabinetto Merkel. Quanto accaduto a Gottinga resta però un caso isolato: nel giro di pochi giorni si sono registrati almeno 80 nuovi contagi tutti collegati ad alcuni incontri tra famiglie molto numerose che hanno celebrato la festa dello zucchero, evento di chiusura del Ramadan islamico che si celebra la fine di maggio. I festeggiamenti sono avvenuti prima in casa e poi in un shisha bar. Questo ha portato inevitabilmente all’ordinanza di chiusura delle scuole per una settimana non solo a Gottinga ma anche in alcune altre circoscrizioni della Bassa Sassonia. Misura del tutto precauzionale che però servirà a far scattare velocemente i test a tappeto nell’area coinvolta, al fine di ricostruire rapidamente le catene di contagio. Stando alle informazioni trapelate, tra i contagiati ci sarebbero anche bambini e ragazzi adolescenti. La chiusura delle scuole ha inevitabilmente sollevato non poche critiche da parte delle famiglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA