Germania, stop alle assunzioni: diminuisce l’occupazione/ Produzione subirà una contrazione

Secondo uno studio dell’Istituto Ifo, complice il contesto economico sempre più incerto, la Germania frena nelle assunzioni.

La disponibilità delle aziende ad assumere dipendenti è scesa, come dimostra un apposito indicatore che ben esprime come questo mese l’economia tedesca sia al livello più basso da febbraio 2021. Molti imprenditori, nel settore manifatturiero, edile e commerciale, cominciano ad accontentarsi di un minor numero di lavoratori. Anche il settore dei servizi frena la sua spinta al mercato del lavoro. “La forte espansione dell’occupazione osservata negli ultimi mesi si è arrestata”, spiega Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini presso l’Ifo.

La causa della crisi è lo stop dell’economia: “A causa della mancanza di ordini, le aziende sono piuttosto caute nel coprire i posti vacanti”, spiega ancora l’Ifo. L’economia tedesca ha frenato dopo la crisi energetica in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina: questo ha scosso l’industria manifatturiera, in quel momento sovradimensionata. La produzione, secondo quanto riporta il rapporto, subirà una contrazione in questo trimestre, dopo un periodo di stagnazione e una recessione invernale. Dunque, impossibile per le aziende tedesche assumere in questo contesto.

Sempre meno lavoratori sul mercato: l’analisi tedesca

Nonostante i problemi dell’economia tedesca, la disoccupazione è aumentata solo nell’ultimo anno e rimane ben al di sotto della media europea. L’indicatore, tuttavia, potrebbe aumentare ulteriormente fino alla ripresa dell’economia. Gli economisti intervistati da Bloomberg, che ha analizzato lo studio dell’Istituto Ifo, prevedono che la produzione crescerà solo dello 0,6% nel 2024, dopo essersi contratta dello 0,3% quest’anno.

“La disponibilità delle aziende ad assumere nuovo personale aumenterà presumibilmente di nuovo una volta che l’economia si riprenderà”, ha affermato Wohlrabe, responsabile delle indagini presso l’Ifo. “Nel medio termine, il cambiamento demografico priverà il mercato del lavoro di un numero sempre maggiore di lavoratori” spiega ancora. Un sondaggio separato, condotto tra i responsabili degli acquisti, ha mostrato la scorsa settimana che l’occupazione è diminuita per la prima volta in quasi tre anni. Le aziende, in Germania, hanno evidenziato una riduzione del lavoro arretrato e un pessimismo riguardo all’attività economica nel prossimo anno.

