Gestazione per altri come reato universale/ Ok di Commissione Giustizia contro utero in affitto

La Commissione Giustizia della Camera ha dato la sua approvazione alla proposta di legge secondo cui la gravidanza per altri dovrebbe essere dichiarata reato universale. A favore, come riportato da Ansa, hanno votato i partiti del centrodestra, mentre quelli all’opposizione si sono espressi contro. Il testo sull’utero in affitto approderà lunedì in Aula.

A esporre con entusiasmo il risultato ottenuto, al termine della seduta, è stata la relatrice Carolina Varchi di Fratelli d’Italia. Riccardo Magi di +Europa invece ha annunciato una relazione di minoranza, sostenendo che la proposta di legge è incostituzionale in quanto l’articolo 3 vieta “irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate”. Il testo in questione, secondo l’opposizione, “equipara il reato di surrogazione di maternità a gravissimi delitti”. Inoltre, andrebbe in contrasto anche con l’articolo 49 della Carta dei diritti dell’Unione europea, la Carta di Nizza, che afferma che “nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale”.

Gestazione per altri come reato universale: l’opposizione non ci sta

Il dibattito tra la maggioranza e l’opposizione sulla gestazione per altri come reato universale dunque va avanti. “La proposta di legge Varchi è un obbrobrio giuridico, insostenibile dal punto di vista del diritto e incostituzionale. Ecco perché ho depositato in Commissione Affari Costituzionali una proposta di parere contrario a questa legge”, ha affermato Riccardo Magi di +Europa come riportato da Ansa.

“La surrogazione di maternità, anche di natura commerciale (con l’utero in affitto, ndr), non è oggetto di convenzioni internazionali che ne prevedano la procedibilità universale”, ma tale pratica, al contrario, “è ritenuta lecita nonché regolamentata in altri ordinamenti, anche tra Paesi membri dell’Unione Europea”.

